Genoa tramortito e De Rossi emozionato: la Roma passeggia sui rossoblù, è 3-0 dopo 45'

Tantissima Roma e pochissimo Genoa nel primo tempo in corso di svolgimento all'Olimpico: i giallorossi passano già dopo un quarto d'ora, mettendo in discesa la sfida. Rilancio lungo di Ziolkowski, tocco di testa infausto di Vasquez, che di fatto serve un assist involontario ma perfetto per Matias Soulè, il quale si mette la palla sul piede sinistro e batte Sommariva anche grazie ad una deviazione di Otoa. La Roma passa a condurre in casa e quattro minuti fa anche il 2-0: azione avvolgente dei giallorossi che fraseggiano benissimo al limite dell'area e riescono ad andare al tiro in modo vincente con Manu Kone, che costringe Sommariva a raccogliere ancora la palla dal fondo del sacco.

Altri dieci giri di lancette ed altra frittata difensiva della squadra ospite: Malinovskyi, pressato, temporeggia troppo e finisce per regalare palla a Soulè. L'argentino stavolta conclude male da posizione invidiabile, con Sommariva che respinge come può ma che deve comunque arrendersi al tap in successivo di Evan Ferguson. Prima del duplice fischio di Di Bello c'è ancora tempo per una occasionissima per Dybala e per un palo colto da Kone: Genoa insomma tramortito, alla Roma il 3-0 va forse anche leggermente stretto.

