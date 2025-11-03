Milan-Roma, l'episodio tra Guida e Saelemaekers. Cesari: "L'arbitro gli dà un calcetto"

Durante la partita tra Milan e Roma si è verificato un fatto molto particolare. In occasione del calcio di rigore fallito da Paulo Dybala, per celebrare la parata di Mike Maignan, che ha permesso ai rossoneri di mantenere il vantaggio per 1-0 sui giallorossi, Alexis Saelemaekers esulta in modo molto evidente davanti a Marco Guida, che gli rifila un "calcetto" come per avvertirlo del fatto che stava rischiando un provvedimento.

L'ex arbitro Graziano Cesari non si è fatto sfuggire l'episodio e negli studi Mediaset, durante la trasmissione Pressing, lo ha commentato, criticando il gesto del fischietto italiano: "Saelemaekers fa un'esultanza forte nei confronti dell'arbitro, è una provocazione. Guida non va via: in questo caso se c'è un eccesso il calciatore andrebbe ammonito, se c'è qualche parolina andrebbe espulso".

Quello che avviene però è tutt'altro, come spiega il moviolista: "Il direttore di gara invece gli si avvicina e gli dà un calcetto. Questo è un atteggiamento e un comportamento che non fa parte di un arbitro internazionale. Vedo volontarietà perché si avvicina molto. Non è un modo molto urbano per fargli capire di non fare certe cose. Il belga poi si gira e lo accusa dicendogli: 'Tu sei stato, tu sei stato, tu!'".