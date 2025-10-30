Manca un rigore all'Inter, Cesari: "Tentativo di strangolamento di Comuzzo su Esposito"

L'ex arbitro Graziano Cesari è intervenuto ai microfoni di SportMediaset per parlare degli episodi dubbi durante Inter-Fiorentina, a cominciare dal primo contatto tra Esposito e Comuzzo: "Si trattengono, ma non so dirti chi abbia cominciato per primo, è molto, molto difficile in questa situazione per un direttore di gara. Credo Sozza abbia fatto bene a far proseguire perché sono due giocatori che si disinteressano del gioco e vogliono solo creare un danno all'avversario, ma è assolutamente un danno reciproco".

Sul secondo invece che ne pensa?

"È ben più importante del primo. Mi chiedo come il VAR Ghersini avvalli una decisione del direttore di gara che mi sembra assolutamente non corretta. Esposito cerca di prendere posizione e già Comuzzo parte male (ha le mani sul collo dell'avversario, ndr), ma poi prosegue malissimo. Il difensore si gira dalla parte opposta del pallone e ha il braccio destro al collo dell'avversario. Cravatta? No, cravattone, tentativo di strangolamento direi. È molto peggio della prima".

Quale potrebbe essere il problema?

"Sozza è un arbitro internazionale, è importantissimo, va per la maggiore. Al VAR c'è Ghersini, che è appena arrivato e figuriamoci se lui interviene… Questa è una follia. La posizione di Sozza non mi convince, ci sono immagini inquietanti".