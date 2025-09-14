Milan, Saelemaekers esalta Modric: "Lo guardavo da bambino, un onore averlo vicino"
TUTTO mercato WEB
L'esterno del Milan Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Bologna vinto 1-0 e valido per la 3^ giornata di Serie A.
Come ti stai trovando?
"Bene, posso venire da dietro e attaccare le difese avversarie. In più, c'è una grande copertura di Tomori. Sono felice per la squadra".
Cosa ha di speciale Modric?
"Lo guardavo da bambino, adesso averlo vicino a me è un onore. Più che un giocatore speciale è un uomo speciale".
Siete diventati una squadra di Allegri?
"Il mister ha fatto un gran lavoro dall'inizio, speriamo di essere sempre umili e continuare così".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Modric è sempre un fenomeno, alla faccia di chi parlava di dinosauri. Il Milan è già allegriano. Inter da fine ciclo. Lookman, che errore!
Le più lette
1 Modric è sempre un fenomeno, alla faccia di chi parlava di dinosauri. Il Milan è già allegriano. Inter da fine ciclo. Lookman, che errore!
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Roma, Kone non si tocca. A gennaio nuovo tentativo per George? Dybala-Pellegrini, il punto sui rinnovi
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile