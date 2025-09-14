Milan, Saelemaekers esalta Modric: "Lo guardavo da bambino, un onore averlo vicino"

L'esterno del Milan Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Bologna vinto 1-0 e valido per la 3^ giornata di Serie A.

Come ti stai trovando?

"Bene, posso venire da dietro e attaccare le difese avversarie. In più, c'è una grande copertura di Tomori. Sono felice per la squadra".

Cosa ha di speciale Modric?

"Lo guardavo da bambino, adesso averlo vicino a me è un onore. Più che un giocatore speciale è un uomo speciale".

Siete diventati una squadra di Allegri?

"Il mister ha fatto un gran lavoro dall'inizio, speriamo di essere sempre umili e continuare così".