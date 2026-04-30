L'AIA comunica alcune variazioni nelle designazioni della 35^ giornata. Doveri arbitra Pisa-Lecce

L'AIA ha comunicato alcune variazioni inerenti alle designazioni arbitrali della prossima giornata di Serie A, la 35esima. Nello specifico - si legge - Marco Guida, designato come arbitro nella gara Pisa-Lecce sarà sostituito da Daniele Doveri e contestualmente lo stesso Doveri, designato come AVAR nella stessa gara sarà sostituito da Marco Guida. Inoltre, si comunica che ancora Doveri, designato come VAR nella gara Como-Napoli sarà sostituito da Aleandro Di Paolo.

Di seguito le designazioni arbitrali complete e aggiornate in merito alla 35^ giornata di Serie A:

Pisa-Lecce – Venerdì 1/05 h. 20.45

Arbitro: DOVERI

Assistenti: LO CICERO – LAUDATO

IV uomo: TREMOLADA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: GUIDA

Udinese-Torino – Sabato 2/05 h. 15.00

Arbitro: MUCERA

Assistenti: CECCONI – MORO

IV uomo: ZANOTTI

VAR: MAGGIONI

AVAR: DIONISI

Como-Napoli – Sabato 2/05 h. 18.00

Arbitro: FABBRI

Assistenti: BACCINI – BAHRI

IV uomo: PERRI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI BELLO

Atalanta-Genoa – Sabato 2/05 h. 20.45

Arbitro: PEZZUTO

Assistenti: COLAROSSI – YOSHIKAWA

IV uomo: TURRINI

VAR: GIUA

AVAR: PRONTERA

Bologna-Cagliari – Domenica 3/05 h. 12.30

Arbitro: CREZZINI

Assistenti: FONTEMURATO – BIFFI

IV uomo: GALIPÒ

VAR: GARIGLIO

AVAR: GHERSINI

Sassuolo-Milan – Domenica 3/05 h. 15.00

Arbitro: MARESCA

Assistenti: PERETTI – BERCIGLI

IV uomo: MARINELLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

Juventus-Hellas Verona – Domenica 3/05 h. 18.00

Arbitro: AYROLDI

Assistenti: VECCHI – CAVALLINA

IV uomo: DI MARCO

VAR: DI BELLO

AVAR: MERAVIGLIA

Inter-Parma – Domenica 3/05 h. 20.45

Arbitro: BONACINA

Assistenti: PRETI – PALERMO

IV uomo: MASSIMI

VAR: MARINI

AVAR: DI PAOLO

Cremonese-Lazio – Lunedì 4/05 h. 18.30

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: DEI GIUDICI – ROSSI C.

IV uomo: CALZAVARA

VAR: CAMPLONE

AVAR: MAZZOLENI

Roma-Fiorentina – Lunedì 4/05 h. 20.45

Arbitro: ZUFFERLI

Assistenti: ROSSI L. – CECCON

IV uomo: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI BELLO