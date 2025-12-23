Minotti: "Finalmente la Fiorentina. Ritiro? Non rispettavano gli orari, c'era anarchia"

Lorenzo Minotti, ex difensore di Fiorentina e Parma, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, commentando la partita vinta per 5-1 dalla squadra viola contro l'Udinese: "Finalmente si è espressa su buonissimi livelli. L'espulsione ha agevolato un po' il tutto, soprattutto perché ha causato ai bianconeri un crollo mentale. Non hanno proprio avuto un minimo di reazione. Si sono viste trame di gioco piacevoli, la Fiorentina anche a risultato acquisito non si è accontentata. Erano consapevoli che oltre a vincere dovevano convincere".

Paratici può rappresentare la svolta per la Fiorentina?

"Il segnale è prendere un punto di riferimento che detti la linea allo staff tecnico e ai giocatori, che mette delle regole precise. Deve far capire a tutti qual è il percorso da intraprendere, deve parlare con l'allenatore e prendere scelte anche dolorose. Soprattutto, deve far sì che non succedano più fatti come quello di Reggio Emilia".

Cose che dividono e non uniscono.

"Già il fatto che in ritiro i giocatori non rispettino gli orari, come ho sentito, non va bene. È una situazione di anarchia che poi si riversa anche in campo. Bisogna creare spirito e senso di appartenenza".