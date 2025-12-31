Torino, Simeone: "Nel 2026 vogliamo fare il salto". Ma da 5 anni i granata non crescono

Il Cholito Simeone l’ha messo tra i buoni propositi per il 2026. "Vogliamo fare il salto, me lo sono posto come obiettivo quando ho scelto di venire al Toro" ha dichiarato l’attaccante dopo la sconfitta interna contro il Cagliari. Anche il tecnico Baroni ha espresso tutta la sua amarezza per aver fallito la terza vittoria di fila che avrebbe potuto dare slancio in classifica. Entrambi sono qui da circa sei mesi, entrambi non hanno fatto i conti con la storia del Toro di Urbano Cairo: la metà classifica, infatti, è la perfetta fotografia dell’editore alessandrino. Vlasic e compagni hanno chiuso il 2025, inteso come anno solare, al decimo posto con 44 punti in 37 gare. La media è di 1,18 a gara, praticamente la stessa di Baroni nelle sue prime 17 panchine di Serie A alla guida del Toro, che con 20 punti tocca l’1,17. E’ il dato peggiore degli ultimi cinque anni, anche se poco cambia nel concreto: si sono alternati tre allenatori (Juric, Vanoli e, appunto, il tecnico toscano), ma i risultati sono sempre gli stessi. Il Toro chiuse anche il 2024 al decimo posto, pur con una media punti a partita leggermente più alta intorno a 1,28, e pure il 2022, quando concluse a quota 46 in 34 gare.

E’ paradossale, invece, che nei due anni in cui Juric fece più punti, nel 2023 furono 56 (in 41 sfide) e nel 2021 (54 in 43), la squadra chiuse l’anno solare all’undicesimo posto. Di fatto, però, è un Toro che continua a non crescere, che continua a disputare stagioni fotocopia ormai da cinque anni a questa parte. C’è da capire, quindi, come il presidente Cairo e il direttore sportivo Petrachi proveranno a centrare questo benedetto salto di qualità, che dopo quasi un girone di campionato sembra ancora utopia. Intanto, però, il ds ha messo le mani sul primo acquisto del mercato di riparazione: è tutto fatto per l’approdo sotto la Mole di Feder Rivas, laterale mancino classe 2008 di nazionalità colombiana che si libererà a parametro zero dall’Atletico Nacional.