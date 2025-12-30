Pescara, per Squizzato c'è il pressing dell'Entella. E si sogna il ritorno di Brugman

Il futuro del centrocampista Nicolò Squizzato sembra essere lontano dal Pescara, visto anche l’arrivo di Jacopo Sardo dal Monza in mezzo al campo. Come riferisce Rete 8 sul regista classe 2002 ci sarebbe infatti il forte pressing della Virtus Entella che sta lavorando per prelevarlo a titolo definitivo.

L’intesa fra le parti sarebbe molto vicina con Squizzato che dunque saluterebbe dopo due anni e mezzo, era arrivato nell’estate del 2023 dall’Inter dopo l’esperienza in Serie C al Renate, in cui ha collezionato 91 presenze con un gol all’attivo.

Sempre restando al centrocampo il grande sogno del club abruzzese sarebbe quello di riportare in biancazzurro Gaston Brugman, classe ‘92 attualmente in forza al Nashville in Major League Soccer (il massimo campionato nordamericano). L’uruguayano, che vanta 160 presenze e 20 reti con il Pescara dal 2012/13 al 2018/19, ha però un ingaggio molto alto e per questo appare molto complicato il suo ritorno alla corte di Sebastiani.