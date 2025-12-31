Atalanta, Brescianini cessione rischiosa? Il punto intorno al centrocampo

L’Atalanta è nel pieno delle valutazioni su chi partirà e chi arriverà, ma se c’è una cosa che non si può permettere è sicuramente quella di agire di fretta soprattutto sulle cessioni. Certo, si parla tanto dell’attacco, però se c’è un reparto che merita più di qualche riflessione è quella linea mediana che vede Ederson, De Roon, Pasalic, Musah e soprattutto un Marco Brescianini su cui circolano voci di una possibile cessione (non così scontata, visto ciò di cui ha bisogno l’Atalanta).

Il centrocampo non è esente da una serie di difficoltà sul profilo della continuità che, facendo tesoro dell’anno scorso, doveva ampliarsi senza soffermarsi soltanto sui due titolari. Ederson non è più quello dell'anno scorso, De Roon e Pasalic mettono tanta intensità ma non sono più dei ragazzini in grado di mantenere ritmi sempre alti, e solo ora si sta scoprendo un Musah che va indirizzato considerando la sostanza che mette in campo.

Poi c’è Marco, autore di una stagione particolare, perché non si tratta di un giocatore che sta facendo fatica, tutt’altro. 10 presenze, 1 gol e, ogni volta che veniva impiegato ha sempre garantito quegli elementi di cui l’Atalanta aveva bisogno in mezzo: costanza, fame, visione di gioco, dinamismo e maggior ordine in mediana. Da Gasperini a Juric fino a Palladino il ragazzo si faceva trovare pronto, ciò nonostante il minutaggio resta scarso a fronte dell'interesse di altri club che gli garantirebbero spazio.

Cessione rischiosa? Se da una parte numericamente rimarrebbero quattro centrocampisti, dall’altra la partenza di Brescianini toglierebbe un elemento di grande qualità, considerando che il reparto farebbe molta fatica se dovessero mancare le impronte di certi giocatori di costruzione. Comprare un nuovo giocatore per alzare il livello? Può starci, ma in quel caso servirebbe rendere più fluide le rotazioni, altrimenti l’Atalanta sprecherebbe altri soldi per ritrovarsi punto e a capo. È una situazione da valutare bene anche in ottica futura, considerando che il centrocampo potrebbe presto essere travolto da una vera rivoluzione in estate.