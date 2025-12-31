Lazio, dal blocco del mercato al nono posto: solo Sarri salva un 2025 anonimo

Se non si parlasse di calcio, il 2025 della Lazio sarebbe un anno da Oscar. Dal “caso” falconiere con cui si è aperta l’annata fino alla PEC con cui so è messa la ciliegina sulla torta, passando per la rivoluzione della (non) comunicazione fino allo sbarco in America con l’operazione Nasdaq. Se si trasformasse tutto su pellicola, si creerebbe un kolossal. Il problema è che la priorità dovrebbe essere il campo e il tutto si trasforma in una “tragi-commedia” in stile Cinepanettone, o in stile Checco Zalone per stare all’attualità. Sorvolando sui casi arbitrali degli ultimi mesi (spiegati ancora una volta a Open VAR in stile “supercazzola” per riprendere le parole di De Rossi) i numeri sono impietosi. La Lazio ha iniziato il 2025 condividendo il quarto posto in classifica con la Fiorentina e lo finisce all’ottavo posto a -9 dalla zona Champions. In Europa League guidava la classifica della League Phase, oggi i biancocelesti sono fuori dalle competizioni europee e in mezzo c’è stata la cocente eliminazione con il Bodo/Glimt all’Olimpico.

Lazio, solo Sarri salva dall’anonimato

In tutto questo va inserito il blocco del mercato, arrivato a stroncare l’entusiasmo generato dal ritorno di Maurizio Sarri. Questa è l’unica notizia che i tifosi biancocelesti hanno potuto accogliere con un sorriso in un 2025 chiuso al nono posto nella classifica dell’anno solare con 53 punti in 37 partite, numeri che se replicati da qui a fine stagione renderanno impossibile la rincorsa all’Europa. Il 2026 si aprirà con la possibilità di fare mercato e da subito si capiranno i segnali che vorrà mandare la società per il futuro. Sarri ha già posto i suoi veti, no a operazioni più utili a salvare la faccia a chi ha fallito a gennaio (Lucca o Piccoli), si a occasioni già inseguite in passato come Samardzic. Per uscire dall’anonimato bisognerà seguire il Comandante e fidarsi del lavoro di Sarri, aiutandolo sul mercato per evitare un 2025 bis che sarebbe insostenibile per i tifosi biancocelesti.