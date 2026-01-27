Miralem Pjanic annuncia il ritiro: "Il calcio è stato la mia musica"

Il centrocampista bosniaco ha giocato per un decennio in Italia con Roma e Juve

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Miralem Pjanic si ritira dal calcio giocato. Con un post sui social il centrocampista bosniaco, svincolato dall'estate del 2025, ha annunciato la sua decisione. "Ho trascorso la mia vita suonando la mia melodia - ha scritto Pjanic -. Ogni tocco, ogni passaggio, ogni tiro: una nota. Il calcio è stato la mia musica, il campo il mio pianoforte.

Il mio sogno è sempre stato quello di farvi ascoltare la bellezza di questo gioco. Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, posso dire che questa sinfonia è stata la mia vita". Il centrocampista ha poi ringraziato tutte le persone che hanno avuto un ruolo nella sua carriera, dai familiari ai tifosi. Pjanic ha giocato per 10 anni in Italia: dal 2011 al 2016 con la Roma e dal 2016 al 2020 con la Juventus, con cui ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. (ANSA).