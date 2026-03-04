Pjanic: "Conoscendo Allegri, il Milan ci crede. Ma lo Scudetto può perderlo solo l'Inter"

Miralem Pjanic guarda alla Serie A con l’occhio di chi il calcio italiano lo conosce bene. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista di Juventus e Roma ha commentato la corsa al titolo e il momento delle grandi protagoniste del campionato. Tra i temi affrontati anche il derby tra Milan e Inter, in programma domenica.

Sul fronte rossonero c’è Massimiliano Allegri, tecnico che secondo Pjanic non ha affatto smesso di credere nel sogno tricolore: “Conoscendolo, ci crede. È il numero uno nella gestione della squadra. Tutto può succedere, ma l’obiettivo più realistico è la qualificazione in Champions”. Per il bosniaco, però, la situazione della classifica lascia pochi dubbi sulla squadra da battere. “Lo scudetto lo può perdere solo l’Inter”, ha spiegato, indicando nei nerazzurri la principale candidata alla vittoria finale.

Nell’intervista non è mancato anche un ricordo curioso legato alla sua esperienza al Barcellona. Alla domanda sui regali ai compagni di squadra, Pjanic ha raccontato un episodio particolare: “No, ma avevamo una regola nello spogliatoio. A ogni espulsione dovevi fare un regalo a tutti. A me un cartellino rosso costò 40 mila euro di borse Louis Vuitton”.