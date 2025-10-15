Mkhitaryan: "La Roma lotterà per lo Scudetto. Senza gol non posso essere felice"

Henrikh Mkhitaryan ha parlato di tantissimi aspetti nel corso della sua intervista a DAZN, tra cui anche quello relativo al suo ruolo all'Inter: "Ho sempre voluto giocare attaccante come mio padre, anno dopo anno ho cominciato come trequartista, ala, mezzala. Non mi spiace, ma mi sentivo meglio vicino alla porta. Negli ultimi anni sono diventato mezzala, non mi dà fastidio. L'importante è divertirsi".

I gol sono importanti per lei?

"Non posso essere felice senza segnare, perché sono abituato a segnare tanto. Sto facendo un altro lavoro. La cosa più importante è la vittoria della squadra. Mi spiace tantissimo che non riesco a finalizzare, c'è un po' di sfortuna. Sto aspettando il gol per rendere felice mio figlio che sta aspettando (ride, ndr)".

Sabato giocherete contro la Roma di Gasperini.

"In entrambe le città si vive la passione, ma in modo diverso. Nella Capitale sono più emozionati, a Milano più sereni. Ho vissuto anni bellissimi in queste due città, sono felice di essere venuto in Italia, è stata la scelta giusta. Per me anche la Roma c'è per lo Scudetto. Sono molto forti, fanno vedere come giocano e conoscendo Gasperini sono sicuro che lotteranno per lo Scudetto".

