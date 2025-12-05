Mondiale 2026: se vince il play-off, Italia nel gruppo B con Canada, Svizzera e Qatar

Di seguito il possibile girone dell'Italia in vista della Coppa del Mondo 2026 che si disputerà in Messico, Stati Uniti e Canada tra l'11 giugno e il 19 luglio. Gli azzurri nel sorteggio erano rappresentati di un X insieme a Irlanda del Nord, Galles e Bosnia-Erzegovina. Chi tra queste quattro squadre avrà la meglio nel sorteggio che andrà in scena tra il 26 e il 31 marzo 2026, affronterà la prossima estate Canada, Svizzera e Qatar nel gruppo B.

Per la semifinale play-off che si disputerà il prossimo 26 marzo contro l'Irlanda del Nord, la FIGC ha scelto Bergamo come città che ospiterà la partita. "Sei mesi dopo la goleada (5-0) con l’Estonia dello scorso settembre, nel giorno del debutto da Ct di Gennaro Gattuso, lo Stadio di Bergamo tornerà ad ospitare la Nazionale in occasione della semifinale dei play-off mondiali che giovedì 26 marzo (ore 20.45) vedrà gli Azzurri opposti all’Irlanda del Nord. A Bergamo l’Italia è imbattuta: quattro i precedenti, con due vittorie per 5-0 (l’altra nel primo incontro con Malta disputato nel gennaio del 1987) e due pareggi per 1-1 (nell’amichevole con la Turchia del novembre 2006 e nel match di Nations League con i Paesi Bassi dell’ottobre 2020)

Sono 11 invece i precedenti con l’Irlanda del Nord, con un bilancio di 7 successi per gli Azzurri, 3 pareggi e una sola sconfitta, il 2-1 che il 15 gennaio 1958 a Belfast costò alla Nazionale la mancata partecipazione al Mondiale svedese. Si è giocato a Belfast anche il più recente confronto tra le due nazionali, lo 0-0 nell’ultimo incontro di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 che costrinse gli Azzurri ai play-off", si legge nella nota della Federazione diffusa nella giornata di ieri.