TMW Radio Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”

Mario Petrone, ex tecnico di Rimini, Catania, Ascoli e Lumezzane, ha analizzato il momento del campionato di Serie C attraverso i microfoni di TMW Radio all'interno della trasmissione 'A Tutta C':

Mister, lei ha allenato il Rimini: come ha vissuto personalmente ciò che è accaduto nelle ultime settimane in biancorosso?

"Con molta amarezza. Rimini è una piazza dove si può fare calcio: c’è passione, vivibilità e tifosi che sostengono fino all’ultimo. L’ho vissuta da vicino salvando la squadra ai playout. Non merita le difficoltà che affronta da anni".

Passiamo all’Ascoli, terzo in classifica dopo un’estate complicata sul piano societario e di mercato. È sorpreso? E che opinione ha di mister Tomei?

"No, perché l’Ascoli ha una grande piazza e un organico valido. L’allenatore sta lavorando bene. I punti persi sono arrivati soprattutto contro le squadre della parte sinistra della classifica: è lì che devono migliorare nel girone di ritorno. La squadra subisce poco e ha buone individualità: ai playoff se la giocherà con tutti".

Arezzo o Ravenna: chi vede più attrezzato per vincere il girone?

"Il Ravenna, che ha fatto un grande colpo con Viola. Può rivelarsi l’acquisto decisivo nella fase cruciale della stagione. La squadra è una seria pretendente alla vittoria.

Nel girone A c’è Lumezzane-Brescia, derby speciale anche per Caracciolo. Che partita si aspetta?

"Il Lumezzane non ha nulla da perdere. Per Caracciolo sarà molto emotiva, visto il suo legame con Brescia. Gli uomini di Diana però hanno più qualità e stanno facendo un buon campionato. Il derby resta affascinante, anche se il divario tra le due realtà è evidente".

Stasera si gioca Catania-Crotone. Qual è la chiave tattica?

"È una sfida tra due delle migliori difese della categoria, quindi mi aspetto una gara tattica. Da ex Catania tifo un po’ per loro, ma non sarà semplice: il Crotone resta un avversario difficile. Il Catania, vincendo, potrebbe dare un segnale forte in classifica".