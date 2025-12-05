Allegri, c’è la cabala: dal 2023 chi va fuori agli ottavi di Coppa Italia vince lo scudetto

Se il Milan non può essere certo soddisfatto per la sconfitta con la Lazio in Coppa Italia, a far sorridere Massimiliano Allegri ci può essere un dato, a metà tra scaramanzia e statistica. È quello che lega - ovviamente non c’è una correlazione diretta, ma il calcio vive anche di queste pseudo coincidenze - la vittoria dello scudetto all’eliminazione agli ottavi di finale di Coppa Italia.

Dalla stagione 2022/2023, infatti, la squadra poi destinata a laurearsi campione d’Italia è sempre stata eliminata agli ottavi della coppa nazionale. A inaugurare la tradizione ci ha pensato il Napoli di Luciano Spalletti, eliminato dalla Cremonese ai rigori. È stato poi il turno dell’Inter di Simone Inzaghi, che nella stagione 2023/2024 ha salutato la Coppa Italia sempre agli ottavi, battuto con il risultato di 2-1 ai tempi supplementari dal Bologna a San Siro. E l’anno scorso il Napoli di Antonio Conte è stato eliminato ancora una volta agli ottavi, in questo caso estromesso proprio dalla Lazio con il risultato di 3-1.

L’ultima formazione a vincere lo scudetto andando oltre questa fase della Coppa Italia è stato proprio il Milan, che nel 2021/2022, con Stefano Pioli in panchina, ha concluso la sua corsa in semifinale, come pure l’Inter di Antonio Conte nella stagione precedente. A confermare che oltre alla scaramanzia c’è poco altro, ecco la Juventus di Allegri, che ha vinto la Coppa Italia in cinque stagioni su cinque.

L’argomento è stato peraltro oggetto di una domanda ad Allegri nel post partita, facendo riferimento in questo caso al fatto che anche il suo Milan, come il Napoli l’anno scorso, abbia perso la prima giornata di campionato e sia stato eliminato agli ottavi di finale di Coppa Italia. Questione dribblata da Max: “È ancora lunga, abbiamo il Torino contro cui di recente abbiamo vinto solo l'anno del Covid - ha detto su Italia 1. Affronteremo una partita molto difficile, loro hanno bisogno di punti per salvarsi".