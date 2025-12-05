Mantova, scatta il rinnovo per Mancuso. Majer e Falletti verso l'addio a gennaio

In casa Mantova si inizia a guardare già al mercato di gennaio con da una parte i possibili prolungamenti dei giocatori in scadenza di contratto nel 2026 e dall’altra le mosse – in uscita e in entrata – da fare per rinforzare la rosa a disposizione di Davide Possanzini. La notizia certa è che l’attaccante Leonardo Mancuso ha visto prolungarsi di un altro anno il suo contratto, ora in scadenza nel 2027, avendo raggiunto le condizioni (il 50% di presenze dall’anno scorso al 31 dicembre prossimo e numero di gol e assist) per far scattare l’opzione presente nell’accordo siglato nell’estate del 2024.

Lo riporta La Gazzetta di Mantova spiegando che in scadenza a fine stagione restano in cinque: i tre portieri Marco Festa, Lorenzo Andrenacci e Federico Botti, il terzino Cristiano Bani e il fantasista Francesco Galuppini, tutto giocatori che da febbraio potrebbero accordarsi con altri club in vista dell’estate. Di questi solo l’ultimo ha avuto qualche interessamento, come quello dell’Union Brescia, ma appare difficile che possa partire a gennaio.

Chi invece sembra destinato a cambiare aria è il centrocampista Zan Majer che non mette piede in campo da quattro gare e ha giocato appena 38’ nelle ultime sette. Il suo futuro potrebbe essere in una big di Serie C – Catania o Salernitana – oppure in patria. Anche Cesar Falletti finora non ha dato il contributo sperato e il tentativo di riconvertirlo in mezzala non sembra dare i frutti sperati. In uscita c’è anche il giovane Antonio Fiori che resta un patrimonio della società anche se finora non ha trovato grande spazio nonostante le due reti in 7 presenze.