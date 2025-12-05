Ufficiale Picerno, rinnovo contrattuale di Emmanuele Esposito fino al giugno 2028

L’AZ Picerno comunica con grande soddisfazione il prolungamento del contratto del capitano Emmanuele Esposito fino al 30 giugno 2028.

Punto di riferimento tecnico, morale e identitario, Esposito incarna come pochi lo spirito della nostra comunità sportiva. La sua presenza continua a rappresentare un elemento di stabilità e valori per il gruppo, oltre che un patrimonio umano e professionale della società.

Il Direttore Generale Vincenzo Greco: “Sono felice di proseguire questo percorso con Emmanuele. La sua storia a Picerno parla da sola. È il giusto premio per chi quotidianamente e negli anni ha dimostrato e dimostra attaccamento e responsabilità verso questa società, per chi quotidianamente con dedizione e sacrificio onora questa maglia. Il rapporto tra Emmanuele, me, il Presidente e l’intero ambiente Picerno è molto forte, ed è basato su fiducia, responsabilità e seno di appartenenza. Tutti coloro che sposano il nostro progetto dovrebbero prendere come esempio Esposito.”