Sarri: "Non penso a una cessione di Noslin. Tavares? Lo faccio giocare poco, così si incazza"

Mister Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria di Coppa Italia contro il Milan, ha risposto anche a due domande sui singoli. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio:

Un giudizio su Noslin? Siamo sicuri che possa essere ceduti a cuor leggero?

"Non penso a una sua cessione, non ne abbiamo parlato. In queste gare, deve entrare un giocatore che può fare la prima punta: in gare più chiuse farebbe più fatica. Ho la sensazione che ci può dare una mano e lo sto facendo entrare".

La Lazio è una squadra da big match? Un parere su Tavares? Come lo si può recuperare?

"Tavares non è un soggetto semplice, io ci ho provato con le buone e ora sto provando con le cattive: lo sto tenendo a distanza, lo faccio giocare poco così si incazza (ride, ndr). Sui big match, non c'è un rapporto certo: può essere un discorso di caratteristiche. Magari abbiamo problemi con le squadre che si chiudono. Speriamo sia un fattore di motivazione e basta".

A Milano c'era Luis Alberto, all'Olimpico Milinkovic-Savic. Vorrebbe far loro uno squillo?

"Si stanno abituando a stipendi che qui non vedrebbero. Fa piacere il loro attaccamento, ho visto la foto dell'esultanza di Sergej al gol, è bello. Ma oggi per noi non sono proponibili economicamente. Luis Alberto ci farebbe comodo per tecnica e assist, Sergej per gol e assist: ci servirebbero".

