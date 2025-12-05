Milan, Allegri: "Bisogna essere arrabbiati. Jashari? Ha fatto bene, non avevo nessun dubbio"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club rossonero per analizzare il ko per 1-0 in Coppa Italia contro la Lazio: "C’è dispiacere, amarezza. Bisogna essere arrabbiati, perché siamo usciti dalla Coppa Italia. La squadra ha fatto una buona partita, la differenza sta nel fatto che chi faceva il primo gol vinceva. Abbiamo sbagliato situazioni favorevoli. Soprattutto abbiamo perso 3/4 palle, abbiamo difeso male sull’angolo e sono cose sulle quali dobbiamo lavorare".

Come ha visto Jashari?

"Ha fatto una buona partita, non avevo nessun dubbio. De Winter ha fatto una buona partita, anche Estupinan, c’è amarezza per l’eliminazione, allo stesso tempo c’è stata la prestazione, adesso pensiamo al Torino che dobbiamo proseguire il nostro cammino in campionato".

Ci sono stati tanti errori tecnici.

"Nel primo tempo loro difendevano molto bene, noi quando le avevamo ritardavamo. Sono quelle partite che devi portare l’episodio dalla tua parte, ma questa volta non siamo stai bravi".

Vi è mancata l'energia giusta?

"Anche nel primo tempo, a difesa schierata, non abbiamo subito niente. Nel secondo tempo abbiamo regalato 2/3 palle che hanno generato il calcio di punizione che ha poi scaturito l’angolo".