Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Podcast TMW

Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi

Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggiTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Marco Conterio
Oggi alle 12:06Podcast TMW
Marco Conterio
TuttoMercatoWeb in Podcast
Ascolta il podcast
TMW Radio / TuttoMercatoWeb in Podcast
00:00
/
00:00

Si terrà oggi alle 18 italiane a Washington, Stati Uniti, il sorteggio dei 12 gironi da 4 squadre dei Mondiali 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Vi raccontiamo tutto: le fasce, le squadre, quel che potrebbe aspettare l'Italia (dita incrociate) in attesa dei playoff di marzo.

Tutto nel Podcast di Tuttomercatoweb.com di oggi, con Marco Conterio.

Italia in quarta fascia, se ci andiamo. Le procedure stabiliscono che le nazioni ospitanti, Canada, Messico e Stati Uniti, saranno inserite nella prima fascia. Le altre 39 squadre già qualificate saranno distribuite nelle quattro fasce da 12 squadre ciascuna secondo la classifica mondiale FIFA/Coca-Cola pubblicata mercoledì 19 novembre 2025. Infine, i due posti riservati al torneo di spareggio intercontinentale della Coppa del Mondo 2026 e i quattro posti degli spareggi europei saranno assegnati alla quarta fascia.

Fascia 1: Canada, Messico, USA, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Germania
Fascia 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Corea del Sud, Ecuador, Austria, Australia
Fascia 3: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d’Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita, Sudafrica
Fascia 4: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, Spareggio europeo A, B, C e D, Torneo di spareggio FIFA 1 e 2

Come funzionerà il sorteggio: i limiti. Per la fascia 1, Canada, Messico e Stati Uniti, in quanto Paesi ospitanti, saranno identificati con palline di colore diverso e, una volta estratti, saranno assegnati alla posizione A1 per il Messico (pallina verde), B1 per il Canada (pallina rossa) e D1 per gli Stati Uniti (pallina blu), come già stabilito nel calendario pubblicato il 4 febbraio 2024. Le restanti nove squadre della fascia 1 saranno indicate con palline dello stesso colore e assegnate automaticamente alla posizione 1 del gruppo nel quale verranno sorteggiate.

Per garantire equilibrio competitivo, nella definizione del calendario sono stati stabiliti due percorsi separati verso le semifinali. Le quattro nazionali più alte nel ranking FIFA, quando estratte, avranno i seguenti vincoli: la prima (Spagna) e la seconda (Argentina) saranno sorteggiate in percorsi opposti, e lo stesso principio si applicherà alla terza (Francia) e alla quarta (Inghilterra). Ciò garantirà che, se vinceranno i rispettivi gruppi, le due squadre più forti in classifica non si incontreranno prima della finale. Per le fasce 2, 3 e 4, la posizione all’interno del gruppo sarà determinata secondo un modello predefinito: la posizione dipenderà sia dalla fascia sia dal gruppo in cui la squadra verrà sorteggiata. In linea generale, nessun gruppo potrà avere più di una squadra della stessa confederazione. L’unica eccezione è l’UEFA, che conta 16 nazionali qualificate: ogni gruppo dovrà avere almeno una squadra europea e non potrà averne più di due.

Per i due posti del torneo di spareggio intercontinentale, per rispettare il principio generale secondo cui nessun gruppo deve avere più di una squadra della stessa confederazione, il vincolo confederativo sarà applicato tenendo conto di tutte e tre le squadre all’interno di ciascun percorso del torneo di spareggio, presenti nella quarta fascia.

Assegnazione delle partite agli stadi e agli orari

Mentre il sorteggio finale stabilirà le sfide della fase a gironi, il calendario aggiornato, comprendente lo stadio assegnato a ogni partita e l’orario di inizio, sarà confermato sabato 6 dicembre. Il processo di assegnazione successivo al sorteggio mira a garantire le migliori condizioni per tutte le squadre e, quando possibile, a permettere ai tifosi di tutto il mondo di seguire le partite delle proprie nazionali in diretta attraverso i diversi fusi orari.

Articoli correlati
Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
Altre notizie Podcast TMW
Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi Podcast TMWTutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio Podcast TMWEderson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio Podcast TMWL'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero Podcast TMWIl Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus Podcast TMWL'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Podcast TMWFabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari Podcast TMWChi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano Podcast TMWCi sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
Le più lette
1 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
2 Allegri, c’è la cabala: dal 2023 chi va fuori agli ottavi di Coppa Italia vince lo scudetto
3 Calciomercato No stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 dicembre
4 Randal Kolo Muani, benino alla Juventus. Ma non abbastanza per una conferma
5 In Belgio è già esploso un altro Huijsen: che numeri da urlo per Jorne Spileers
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Spalletti torna a Napoli da juventino, il suo amico allenatore: "Il Maradona si alzi e lo applauda"
Immagine top news n.1 Oggi il sorteggio del Mondiale: oltre all'Italia, quali sono le altre 21 Nazionali a caccia di un posto
Immagine top news n.2 Oggi il sorteggio del Mondiale: le regole e tutto quello che c'è da sapere
Immagine top news n.3 Sarri: "Non penso a una cessione di Noslin. Tavares? Lo faccio giocare poco, così si incazza"
Immagine top news n.4 Milan, Allegri: "Bisogna essere arrabbiati. Jashari? Ha fatto bene, non avevo nessun dubbio"
Immagine top news n.5 In Belgio è già esploso un altro Huijsen: che numeri da urlo per Jorne Spileers
Immagine top news n.6 L’Inter aspetta il Como a San Siro. Chivu cambia volto alla squadra
Immagine top news n.7 Juventus, Perin esalta Spalletti e vuole esserci per la sfida contro il Napoli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.2 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
Immagine news podcast n.4 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Latina, il ds Condò: "Volpe il profilo giusto. Ora tutti responsabili per cambiare rotta”
Immagine news Serie C n.2 Arzignano, Bernardi: "Sappiamo cosa voglia dire affrontare le U23. Ma siam pronti"
Immagine news Altre Notizie n.3 Dybala-Roma, il futuro sarà ancora insieme? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sommer: "Bruce Springsteen è il mio idolo assoluto. La mia dieta? Si avvicina al veganismo"
Immagine news Serie A n.2 Dalmat: "Fossi in Maignan punterei a top come Bayern o Barça. Inter, prendi Manu Koné"
Immagine news Serie A n.3 Mauro: "Non immagino la Juve davanti a Napoli, Inter e Milan. Qualcosa non andava con Tudor"
Immagine news Serie A n.4 Mario Rui: "Spalletti miglior allenatore possibile per la Juve. Coi suoi discorsi ti fa volare"
Immagine news Serie A n.5 Banda, Coulibaly e Gaspar convocati per la Coppa d'Africa: il Lecce perderà 3 giocatori
Immagine news Serie A n.6 Oggi il sorteggio del Mondiale: aspettando i playoff, il gruppo migliore e il peggiore che potrebbe toccare all'Italia
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Roberts sbarca con la lista della spesa: un portiere e due punte nel mirino
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Majer in uscita a gennaio. Da valutare anche la posizione di Falletti
Immagine news Serie B n.3 Mantova, scatta il rinnovo automatico fino al 2027 per il bomber Mancuso
Immagine news Serie B n.4 Padova, Bortolussi: "Sono arrivato tardi in B, mi godo il momento. Il Papu ci darà una mano"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Dionisi sfida il suo passato: contro il Palermo per accorciare sulla vetta
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Inzaghi vuole sfatare il tabù trasferta: la vittoria esterna manca dal 4 ottobre
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania, caccia al difensore: nel mirino Rocchi della Casertana
Immagine news Serie C n.2 Latina, il ds Condò: "Volpe il profilo giusto. Ora tutti responsabili per cambiare rotta”
Immagine news Serie C n.3 Triestina, Moretti: "Non facciamo calcoli, dobbiamo trovare continuità"
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, Iori: "Occhio al Trento, raccoglie meno di quanto merita"
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, mister e giocatori all'Ospedale San Bortolo per il Natale dei bambini ricoverati
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Faggiano accelera sul mercato: il club punta a cinque entrate
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Milan, clima bollente all'Olimpico: biancocelesti a caccia di vendetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Parma, via alla difesa del titolo per i rossoblù
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Venezia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dopo la pausa riecco la Serie A Women: Roma-Juve match di cartello. Sarà fuga giallorossa?
Immagine news Calcio femminile n.2 Severini: "Un onore vestire la maglia della Fiorentina. Voglio vincere un trofeo qui"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve, Rosucci: "In Champions percorso incredibile. Con lo United spero in uno Stadium pieno"
Immagine news Calcio femminile n.4 Spagna-Germania da record: oltre 55mila presenze allo stadio. Mai così tante per la nazionale
Immagine news Calcio femminile n.5 Clelland: "Sassuolo, la mia seconda casa. Col tempo ci toglieremo soddisfazioni"
Immagine news Calcio femminile n.6 Comitato Esecutivo UEFA: all’Italia l’organizzazione dell’Europeo Under 19 Femminile 2029
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?