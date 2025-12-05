Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda

Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di modaTUTTO mercato WEB
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 00:00Editoriale
Lorenzo Di Benedetto

Tra meno di un mese sarà già tempo di calciomercato e mentre tutte le squadre di Serie A, tra una problematica e l'altra, stanno iniziando a pensare dove e quando intervenire ci sono tre giocatori, tre nomi di assoluto rilievo, che a partire dal 1° febbraio saranno liberi di firmare con qualsiasi club, visto che hanno il contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Stiamo parlando di Mike Maignan, portiere del Milan che sta incidendo come pochi altri in questo campionato, Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus partito bene in questa stagione ma con un infortunio che lo terrà fuori almeno fino a marzo, e Paulo Dybala, fuoriclasse della Roma frenato solo e soltanto da problemi fisici che non lo lasciano quasi mai in pace.

Maignan e la strategia del Milan.
Partendo dall'analizzare la questione relativa all'estremo difensore rossonero è giusto riavvolgere il nastro di qualche mese e tornare alla scorsa estate, poco dopo la fine del campionato. Maignan, così come Theo Hernandez, poi partito per l'Arabia, aveva di fatto già un piede fuori da Milanello. Il portiere aveva quasi chiuso la valigia per trasferirsi al Chelsea, ma l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Diavolo ha cambiato tutto. Il tecnico livornese si è infatti opposto con tutto se stesso alla cessione del francese, e ha avuto ragione, con le parti che hanno lasciato tutto in stand-by, dandosi appuntamento alla fine di questa stagione per discutere di un eventuale rinnovo. Le prestazioni super dell'estremo difensore quest'anno lo hanno messo sotto i riflettori e le big d'Europa sono pronte a proporgli stipendi da capogiro ma per il momento è tutto fermo, visto che lo stesso Maignan avrà tempo per prendere una decisione definitiva. Possibile che la questione possa essere rimandata a dopo il Mondiale, dove Magic Mike difenderà la porta della Francia da titolare, ma il Milan sa di avere le carte in mano per poterlo convincere, sfruttando proprio Max Allegri che in estate lo convinse a restare. Impossibile pareggiare, dal punto di vista economico, le offerte che arriveranno dall'Inghilterra ma come già successo anche in altri casi il cuore, e un progetto serio, potrebbero far pendere la bilancia dalla parte del Milan.

Vlahovic e un infortunio che potrebbe essere "amico" della Juventus.
Il secondo caso è quello relativo a Dusan Vlahovic. Del suo contratto attuale si è parlato e riparlato e dopo quattro stagioni e mezzo a Torino il momento dell'addio potrebbe concretizzarsi. La gestione del suo ingaggio non è stata semplice negli ultimi anni, fin dal giorno della sua prima, e unica, firma con la Vecchia Signora. Nel giorno dell'addio alla Fiorentina, cosa ben nota, il serbo mise nero su bianco un accordo con uno stipendio a salire, fino ad arrivare ai 12 milioni di euro netti che percepisce in questa stagione. L'anno scorso Giuntoli provò a più riprese a fissare un summit con Ristic, agente di Vlahovic, senza però ricevere mai una risposta definitiva. Il motivo? Semplice. Chi cura gli interessi del centravanti ha fatto melina per arrivare a un anno dalla scadenza, in modo poi da poter permettere al proprio assistito di firmare con chi vorrà, strappando poi un personale assegno molto cospicuo per le famose commissioni che stanno arricchendo i procuratori soprattutto negli ultimi anni. Ecco, ma l'addio di Vlahovic alla Juve è davvero certo? La risposta è no. Il comportamento dei suoi agenti non invitano certo tutti i club del mondo a intavolare una trattativa importante e almeno fino alla prossima estate non si arriverà al dunque. Come detto, dopo una buona partenza in questa stagione, per Vlahovic è arrivata la doccia fredda dell'infortunio accusato la settimana scorsa e, morale della favola, nessuno adesso si prenderà la briga di mettersi al tavolo della trattativa almeno fino a quando il giocatore non sarà totalmente ristabilito. Un assist per la Juve, che potrà molto probabilmente fare la prima mossa, ma comunque vada a finire è impensabile che il serbo possa strappare, in qualunque caso, uno stipendio che si avvicini a quello attuale.

Dybala e i pensieri della Roma.
Infine il caso Paulo Dybala. Gli infortuni hanno inciso in modo importante nella sua carriera, e questo lo sappiamo benissimo, tanto che se non fosse stato per questi probabilmente avremmo parlato della Joya in chiave Real Madrid o Barcellona, vista la sua classe cristallina, ma così non è stato e allora, a 6 mesi dalla scadenza del suo contratto, la Roma deve decidere se continuare a puntare su di lui o lasciarlo andare. Sia chiaro, avere un giocatore come lui in rosa è sempre un vantaggio, anche a mezzo servizio, ma le parti dovranno trovare la quadra economica. Se Dybala farà un passo verso la Roma, abbassandosi lo stipendio rispetto a quello attuale, possibile che si possa arrivare a una nuova firma, magari per due anni, altrimenti le strade dovranno necessariamente dividersi, con un finale di carriera al Boca Juniors che potrebbe essere quello nella mente dell'argentino. Il tempo non manca, né per lui né per Maignan e Vlahovic, con l'annosa questione dei rinnovi che continua a tenere banco, e non passerà mai di moda.

Articoli correlati
Tare sul rinnovo di Maignan: "Ragazzo fantastico, cercheremo di trovare una strada... Tare sul rinnovo di Maignan: "Ragazzo fantastico, cercheremo di trovare una strada insieme"
Serie A, la Top 20 dopo 13 giornate: cambio al comando. Inter, la più rappresentata... Serie A, la Top 20 dopo 13 giornate: cambio al comando. Inter, la più rappresentata
Serie A, i migliori 5 portieri dopo 13 giornate: Maignan resta al comando Serie A, i migliori 5 portieri dopo 13 giornate: Maignan resta al comando
Altre notizie Editoriale
Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a... Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di... La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza).... Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico... I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa,... L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista... Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e... Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare... Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
Le più lette
1 Allegri, c’è la cabala: dal 2023 chi va fuori agli ottavi di Coppa Italia vince lo scudetto
2 Yaya Tourè riaccende la faida con Guardiola: "Non vedo un uomo, ma un serpente"
3 Lamanna: "A Monza con Berlusconi non facevamo caso alla categoria. Non ci mancava nulla"
4 5 dicembre 2006, Nedved squalificato per cinque giornate. Aveva pestato il piede all'arbitro
5 Maicon scalpita già: "Primo Mondiale con così tante nazionali, sono molto emozionato"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, Sarri: "Insigne? Per me è come un figlio, ma decide la società"
Immagine top news n.1 Allegri: "Nessun passo indietro, la Lazio ha vinto pur avendo più difficoltà rispetto a sabato"
Immagine top news n.2 Lazio-Milan 1-0, le pagelle: Maignan è Magic, Zaccagni fa il Klose. Jashari, chi ben comincia...
Immagine top news n.3 Coppa Italia, il tabellone: mancano solo le avversarie di Inter e Napoli
Immagine top news n.4 La Lazio si vendica del ko in campionato e conquista il pass per i quarti: Milan battuto 1-0
Immagine top news n.5 Dusan Vlahovic si è operato a Londra: il comunicato della Juventus
Immagine top news n.6 Tare sul rinnovo di Maignan: "Ragazzo fantastico, cercheremo di trovare una strada insieme"
Immagine top news n.7 Fabiani sul rigore non dato: "A caldo abbiamo preferito non commentare, l'errore è umano"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
Immagine news podcast n.2 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
Immagine news podcast n.3 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
Immagine news podcast n.4 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Arzignano, Bernardi: "Sappiamo cosa voglia dire affrontare le U23. Ma siam pronti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Dybala-Roma, il futuro sarà ancora insieme? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Napoli favorito sulla Juve nonostante le assenze. E sul Como dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Justin Kluivert non dimentica la Roma: "Spero nello Scudetto. De Rossi? Speciale"
Immagine news Serie A n.2 Xavi approva il Mondiale a 48 squadre: "Calcio strumento che cambia la vita di un Paese"
Immagine news Serie A n.3 Allegri, c’è la cabala: dal 2023 chi va fuori agli ottavi di Coppa Italia vince lo scudetto
Immagine news Serie A n.4 Maicon scalpita già: "Primo Mondiale con così tante nazionali, sono molto emozionato"
Immagine news Serie A n.5 Sella approva il gesto di Dzeko: "Alla Fiorentina servono giocatori che ci mettono la faccia"
Immagine news Serie A n.6 Milan, Ricci: "Non siamo i favoriti per la vittoria dello scudetto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Scognamiglio: "Bonetti può fare una grande carriera. Felici del suo rinnovo"
Immagine news Serie B n.2 Lamanna: "A Monza con Berlusconi non facevamo caso alla categoria. Non ci mancava nulla"
Immagine news Serie B n.3 Bari, Vicari: "La paura fa parte della vita, ma vuol dire che ti teniamo. Oggi data una risposta"
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, Bonetti: "Giorno speciale, voglio ripagare la fiducia". E sul paragone con Bastoni...
Immagine news Serie B n.5 Bari, Vivarini: "Ripartiamo dall'atteggiamento, pari importante su campo difficile"
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Abate: "La fortuna non ci aiuta, 14 tiri e non abbiamo fatto gol"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Visita a sorpresa in casa Lecco: L'ex Milan Cristian Zapata assiste all'allenamento
Immagine news Serie C n.2 Cerignola, Emmausso: "Gli obiettivi ce li creiamo noi. Sogno la A, vale sempre crederci"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Vescovi: "Stiamo facendo qualcosa di straordinario. Ma non guardo la classifica"
Immagine news Serie C n.4 Foggia, possibile svolta societaria all'orizzonte: prime interlocuzioni con un gruppo del nord
Immagine news Serie C n.5 Arzignano, Bernardi: "Sappiamo cosa voglia dire affrontare le U23. Ma siam pronti"
Immagine news Serie C n.6 Pianese, Coccia prima del Gubbio: "Vogliamo arrivare al giro di boa con più punti possibili”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Milan, clima bollente all'Olimpico: biancocelesti a caccia di vendetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Parma, via alla difesa del titolo per i rossoblù
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Venezia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Severini: "Un onore vestire la maglia della Fiorentina. Voglio vincere un trofeo qui"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juve, Rosucci: "In Champions percorso incredibile. Con lo United spero in uno Stadium pieno"
Immagine news Calcio femminile n.3 Spagna-Germania da record: oltre 55mila presenze allo stadio. Mai così tante per la nazionale
Immagine news Calcio femminile n.4 Clelland: "Sassuolo, la mia seconda casa. Col tempo ci toglieremo soddisfazioni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Comitato Esecutivo UEFA: all’Italia l’organizzazione dell’Europeo Under 19 Femminile 2029
Immagine news Calcio femminile n.6 Women's EURO 2029 si disputerà in Germania. Ceferin: "Sarà un torneo indimenticabile"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?