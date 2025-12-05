Adani: "L'Ecuador può essere la sorpresa. Colombia? Ha l'esterno più forte al mondo"
In occasione del sorteggio dei gironi dei prossimi Mondiali, in programma nel 2026 tra Canada, Stati Uniti e Messico, ha parlato ai microfoni della Rai l'ex difensore e oggi opinionista Daniele Adani. Queste le sue parole sull'Ecuador: "Può essere la sorpresa del Mondiale. Tantissimi membri della rosa vengono tutti dall'Independiente del Valle. Hanno un Campione d'Europa come Pacho e uno dei centrocampisti più forti del mondo come Caicedo"
Sulla Colombia: "Hanno l'esterno più forte al mondo in questo momento, che è Luiz Diaz del Bayern Monaco".
