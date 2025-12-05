Juventus, Canzi: "Roma? Gara che si presenta da sola. Non sarà come la finale di coppa"

Il tecnico della Juventus Massimiliano Canzi ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida al vertice della Serie A Women contro la Roma in programma domani pomeriggio concentrandosi sul prossimo ciclo di gare: "Il ciclo di partite che abbiamo chiuso con la vittoria con la Fiorentina è stato positivo. Siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto, adesso ne inizia un altro che sarà altrettanto fondamentale per la nostra stagione. Abbiamo cinque partite da affrontare in quindici giorni e siamo pronte, ci presentiamo con tutto l’organico a disposizione e questo ci consente di utilizzare quasi tutte le ragazze".

Spazio poi alla sfida contro la Roma: "Sicuramente non abbiamo avuto il tempo che avremmo voluto avere per preparare una partita di questo tipo. Ma vale anche per le nostre avversarie, quando alleni squadre di questo livello è normale che questo possa capitare. La sfida con la Roma si presenta da sola: ha cinque punti in più di noi, nove gol realizzati in più che non sono pochi. È una squadra che rispettiamo, che sta facendo benissimo in campionato: siamo consapevoli che sarà una partita difficile nella quale loro partono favorite. La finale di Serie A Women’s Cup che abbiamo vinto era un incontro diverso, senza appello, mentre dopo la giornata di domani ci saranno ancora tante partite. I cinque punti di svantaggio in ogni caso sono importanti, è sicuramente un incrocio più determinante per noi che per loro. Detto questo guido delle grandissime atlete che difficilmente sbagliano una partita del genere, sono molto sereno sul fatto che ce la giocheremo molto bene".

Infine Canzi parla del riconoscimento de The Guardian che ha inserito Cristiana Girelli al 25° posto nella classifica delle 100 migliori calciatrici dell'ultimo anno: "Cristiana la conosciamo molto bene e io ho avuto la fortuna e l'onore di poterla allenare in quella che è stata a tutti gli effetti la sua migliore stagione fino a questo momento. Si tratta di una giocatrice che a mio avviso ha ancora tanto da esprimere, sono contentissimo per lei e sono certo che possa offrire ancora un contributo di notevole valore".