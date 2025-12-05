Da Bizzotto a Zoia, da Amadio a Tonti: ecco i nuovi ingressi nel club dei 100 e dei 300

Il Club dei 100 e dei 300, nato nel 2019 da un’idea dell’Associazione Italiana Calciatori e di Lega Pro, accoglie i nuovi ambasciatori. Tra i calciatori simbolo della Serie C Sky Wifi, “bandiere” che esaltano i valori di un campionato legato al territorio e alla tradizione, sono entrati a far parte coloro che hanno raggiunto almeno 100 presenze con la stessa squadra (Club dei 100) e 300 presenze nei campionati di Serie C (Club dei 300).

I nuovi ambasciatori

Club dei 100

Bizzotto Nicola (Monopoli), Cariolato Fabio (Arzignano Valchiampo), Cuccurullo Marco (Sorrento), Del Sorbo Ludovico (Sorrento), De Rosa Roberto (Giugliano), Di Fabio Guido (Sambenedettese), Di Paola Manuel (Vis Pesaro), Fella Giuseppe (Cavese), Fusco Francesco (Sorrento), Lamesta Alessandro (Giana Erminio), Previtali Nicolas (Giana Erminio), Pucciarelli Manuel (Vis Pesaro), Ranieri Roberto (Novara), Rosaia Giacomo (Gubbio), Sall Abdoulaye (Carpi), Simeoni Luca (Pianese), Tuzza Stefano (Bra), Viteritti Orlando (Monopoli), Zoia Riccardo (Vis Pesaro).

Club dei 300

Amadio Stefano, Arini Mariano, Bianchi Nicolò, Corazza Simone, D’Alessandro Girolamo, Franco Domenico, Frezza Giammarco, Ischia Michele, Lorenzini Fabio, Marotta Matteo, Minesso Mattia, Molinari Morris, Possenti Marcello, Tonti Stefano.