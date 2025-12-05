Oggi il sorteggio del Mondiale: le regole e tutto quello che c'è da sapere

Domani a partire dalle 18 italiane al John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington si terrà il sorteggio per il Mondiale del 2026 con l'Italia che osserva da spettatrice interessata. Gli Azzurri per qualificarsi alla manifestazione iridata dovranno battere l'Irlanda del Nord e successivamente la vincente del match tra Galles e Bosnia nei playoff di marzo. Qualora dovessero riuscirci, saranno inseriti comunque in quarta fascia.

Le regole

La competizione prevede 12 gruppi da 4 squadre, con le prime 2 di ogni girone più le 8 migliori terze che accederanno ai sedicesimi di finale. I tre paesi ospitanti conoscono già il girone all'interno del quale saranno inseriti: il Messico andrà nel gruppo A, il Canada nel B e gli Stati Uniti nel D. È inoltre previsto che la prima e la seconda per ranking, ovvero Spagna e Argentina, siano sorteggiate in due percorsi diversi. La stessa cosa avverrà con la terza e la quarta (Francia e Inghilterra). Lo scopo è quello di rendere un tabellone più equilibrato qualora venissero rispettati i pronostici e le favorite dovessero vincere il loro girone. Sul sito della FIFA è inoltre specificato: "Per le fasce 2, 3 e 4, la posizione nel gruppo di ogni squadra sarà determinata secondo uno schema di assegnazione predefinito. Tale schema è dettagliato nella tabella inclusa nel documento ufficiale delle procedure del sorteggio. La posizione all’interno del gruppo dipenderà dunque dalla fascia di provenienza e dal gruppo in cui verrà sorteggiata". Ogni gruppo sarà composto da massimo un paese per confederazione, eccezion fatta per quanto riguarda le europee, presenti in numero maggiore nel torneo: 4 gironi vedranno protagoniste dunque due nazioni UEFA.

Le date

Fase a gironi: dall'11 giugno al 27 giugno 2026

Sedicesimi di finale: dal 28 giugno al 3 luglio 2026

Ottavi di finale: dal 4 luglio al 7 luglio 2026

Quarti di finale: dal 9 luglio all'11 luglio 2026

Semifinali: 14 e 15 luglio 2026

Finale 3°-4° posto: 18 luglio

Finale 1°-2° posto: 19 luglio.

Le partecipanti fascia per fascia

Prima fascia: Spagna (Europa), Argentina (Sudamerica), Francia (Europa), Inghilterra (Europa), Brasile (Sudamerica), Germania (Europa), Portogallo (Europa), Olanda (Europa), Belgio (Europa), Messico (Nordamerica), Canada (Nordamerica)

Seconda fascia: Croazia (Europa), Svizzera (Europa), Marocco (Africa), Colombia (Sudamerica), Ecuador (Sudamerica), Uruguay (Sudamerica), Giappone (Asia), Senegal (Africa), Iran (Asia), Sud Corea (Asia), Austria (Europa), Australia (Asia)

Terza fascia: Norvegia (Europa), Algeria (Africa), Scozia (Europa), Paraguay (Sudamerica), Egitto (Africa), Tunisia (Africa), Costa d'Avorio (Africa), Uzbekistan (Asia), Qatar (Asia), Arabia Saudita (Asia), Sudafrica (Africa), Panata (Nordamerica)

Quarta fascia: Ghana (Africa), Curaçao (Nordamerica), Capo Verde (Africa), Haiti (Nordamerica), Giordania (Asia), Nuova Zelanda (Oceania), X-1 (Europa), X-2 (Europa), X-3 (Europa), X-4 (Europa), X-1 (resto del mondo), X-2 (resto del mondo).

Gli stadi

La partita inaugurale si disputerà allo Stadio Azteca di Città del Messico, mentre la finale si terrà al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. Il programma completo degli impianti che ospiteranno il Mondiale verrà reso noto solamente sabato 6 dicembre, all'indomani del sorteggio.

I protagonisti della cerimonia

La FIFA ha reso noto che il conduttore sarà Rio Ferdinand, leggenda del Manchester United, con la pluripremiata conduttrice televisiva Samantha Johnson che sarà co-conduttrice. Gli assistenti saranno quattro grandissimi nomi dello sport mondiale: Tom Brady, star del football americano, Wayne Gretzky, icona dell'hockey su ghiaccio canadese, Aaron Judge, giocatore dei New York Yankees della Major League Baseball, e Shaquille O'Neal, grande ex cestista che ha giocato a lungo in NBA. Eli Manning, ex giocatore dei New York Giants di football americano statunitense, parteciperà in qualità di ospite speciale.