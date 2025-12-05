Roma, Rossettini: "C'è eccitazione per la sfida alla Juventus. Ma non sarà decisiva"

Il tecnico della Roma Luca Rossettini ha parlato ai canali ufficiali del club in vista dello scontro al vertice contro la Juventus di domani pomeriggio: “C’è sicuramente entusiasmo per la partita che stiamo andando ad affrontare, stiamo cercando di capire le condizioni fisiche delle ragazze che tornano dagli impegni per la nazionale che hanno fatto lunghi viaggi tanto che qualcuna è arrivata oggi. C’è eccitazione perché ci aspetta una partita importante contro la squadra più forte del campionato , siamo consapevoli di questo e la prepareremo nel migliore dei modi”.

Rossettini poi spiega che non crede che la gara di domani sia decisiva: "Non penso che sia decisiva, il campionato è lungo e abbiamo voglio dai rivalsa dopo la finale di Women’s Cup, ma ci aspetteranno altre gare importanti contro di loro. Però è giusto che le ragazze senta questa partita nella maniera importante, ma bisogna viverle anche come partite del livello a cui la Roma tende".

Infine uno sguardo alla preparazione: "Mi concentrerò sul recupero delle fatiche internazionali e poi su quei due-tre spunti che ci potrebbero portare vantaggio durante la partita. Ma queste sono sfide che si preparano da sole e c’è da gestire il recupero e i piccoli acciacchi derivanti dagli impegni internazionali".

Questa la lista delle convocate per la gara di domani:

Portiere: Soggiu, Baldi, Lukasova.

Difenditrici: Di Guglielmo, Heatley, Oladipo, Thogersen, Valdezate.

Centrocampiste: Bergamaschi, Dragoni, Galli, Giugliano, Greggi, Kuhl, Pandini, Rieke.

Attaccanti: Babajide, Corelli, Pante, Pilgrim, Ventriglia, Viens.