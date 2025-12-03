Podcast TMW L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio

Giovanni Manna è stato chiaro: il Napoli si farà trovare pronto. Per fare mercato, per rinforzare la formazione di Antonio Conte. Sarà un gennaio che vedrà ancora una volta gli azzurri protagonisti, con un reparto in particolare sotto osservazione: il centrocampo.

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Manna sul mercato di gennaio del Napoli

"Oggettivamente adesso in mezzo al campo siamo corti, però non mi va di parlare di mercato perché vorrebbe dire sminuire quello che stanno facendo il mister e i ragazzi. Il lavoro fatto finora è ottimo, così come la posizione di classifica, però c'è attenzione e valuteremo la situazione: se c'è un'opportunità la coglieremo".

Antonio Conte, tecnico del Napoli, analizza così ai microfoni di DAZN la vittoria nello scontro diretto con la Roma: "In Inghilterra la pausa è una cosa usuale, al Chelsea non la chiedevo ma me la davano di diritto e d'ora in avanti la farò sempre anche perché ho uno staff molto bravo. Dare una boccata d'ossigeno a me e alla mia famiglia, ma anche a chi rimane a Castel Volturno, è una cosa positiva".

Cosa sta facendo la differenza in questo momento?

"Venire a Roma e farlo con autorità e personalità, correndo in avanti, non era semplice. La Roma è una ottima squadra, sono contento. Ho chiesto ai ragazzi di guardare l'avversario dritto negli occhi dall'inizio e lo hanno fatto. Detto questo, viviamo un momento di grande difficoltà per la indisponibilità dei giocatori che durerà ancora un po'. Non sono preoccupato, però spero che non accada qualcosa a questi giocatori che abbiamo. Nelle defezioni anche per tanto tempo la squadra ha risposto alla grande. Abbiamo cambiato sistema di gioco, tornando a quando sono arrivato per una questione numerica. Non potevamo fare in maniera diversa, dietro a Lobotka e McTominay abbiamo un jolly come Elmas e un ragazzo promettente del vivaio come Vergara che dovrà giocare perché ho bisogno di avere un'altra opzione in caso di altri infortuni di centrocampisti. I ragazzi stanno dimostrando che hanno entusiasmo, voglia e determinazione questo non dobbiamo smarrirlo mai perché l'anno scorso ci ha portato a vincere lo scudetto".