Fiorentina, tegola Cherubini: interessamento ai legamenti della caviglia per la 2007

Brutte notizie per la Fiorentina Femminile. Gli esami a cui si è sottoposta la centrocampista Maya Cherubini, classe 2007 autrice di nove presenze in questa stagione, hanno infatti evidenziato un "interessamento del comparto legamentoso laterale della caviglia sinistra". Questo il report medico della società toscana:

"ACF Fiorentina comunica che la calciatrice Maya Cherubini ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra nel corso della gara disputata con la propria Nazionale contro la Svizzera, in seguito al quale è stata costretta a lasciare il campo anzitempo.

La valutazione clinica e gli esami strumentali hanno evidenziato un interessamento del comparto legamentoso laterale della caviglia sinistra. L'atleta ha già iniziato il percorso terapeutico e seguirà un programma riabilitativo personalizzato".

Il tecnico dell'Italia Under 19 Nicola Matteucci aveva commentato a caldo così l'infortunio subito dalla calciatrice nell'ultima sfida del Round 1 di qualificazioni al prossimo Europeo contro la Svizzera: “Spero che non sia nulla di grave. Le siamo tutti vicini: lei è il nostro punto di riferimento del centrocampo e sta disputando una stagione fantastica”.