Carrarese, Calabro: "A Genova senza pressione. Noi capaci di uscire più forti dalle burrasche"

© foto di FEDERICO SERRA
Tommaso Maschio
Oggi alle 15:34
Tommaso Maschio

In vista della sfida di domenica sera contro la Sampdoria il tecnico della Carrarese Antonio Calabro ha parlato in conferenza stampa facendo anche un passo indietro sulla pesante sconfitta (5-0) contro il Palermo: “Avevamo programmato due giorni liberi, ma abbiamo sentito l’esigenza di confrontarci subito e ci siamo ritrovati il giorno successivo per parlare di quanto accaduto. Certamente l’umore della squadra dopo quella partita era sottoterra, ma abbiamo comunque trovato la lucidità giusta nell’analizzare alcune situazioni di campo e questo ci ha permesso di affrontare la settimana di lavoro con maggiore fiducia e con la giusta mentalità. - prosegue l’allenatore marmifero come su legge sul sito del club - Del resto, anche nella passata stagione abbiamo vissuto giornate storte, partite negative in cui non siamo riusciti ad esprimere il nostro potenziale, ma abbiamo sempre trovato la forza di rialzarci. Credo che sabato non ci sia stata una maggiore responsabilità di un reparto rispetto ad un altro; quando si perde 5-0 non esiste che ci si soffermi su un aspetto di gioco specifico, infatti, credo sia giusto che tutti si assumano le proprie responsabilità, consapevoli di come nessuno sia stato in grado di interpretare bene la gara.”

Spazio poi ai blucerchiati che vivono un momento complesso in campionato: “Domenica ci attenderà una sfida prestigiosa oltreché difficile dal punto di vista tecnico. La Carrarese dovrà andare a Genova libera da qualsiasi tipo di pressione, consapevole di quelle che sono le nostre caratteristiche e i nostri punti di forza, e di avere tutte le carte in regola per poter far male alla Sampdoria. - prosegue ancora Calabro - Infatti, in queste circostanze, non dobbiamo diventare gli avversari di noi stessi, non dobbiamo perdere le nostre certezze e andare al Ferraris con la personalità e la motivazione di chi ha come unico obiettivo quello di riscattare la brutta prestazione recente. Per quanto riguarda Cherubini, sono felice di ritrovarlo e certamente coglierò con piacere l’occasione per salutarlo a fine partita.”

Infine uno sguardo alle condizioni della rosa: “Dal punto di vista fisico stanno tutti bene e tutti gli effettivi della nostra rosa saranno arruolabili per la partita di domenica. Sono soddisfatto del lavoro svolto dalla squadra in settimana: ci siamo allenati bene, lavorando con serietà e cercando di risolvere alcune situazioni, che andavano certamente aggiustate. Sicuramente, dobbiamo crescere dal punto di vista della percezione del pericolo e nella gestione di alcune situazione in cui abbiamo noi il gioco in mano, ma sono certo che compiremo anche questo step di crescita. Ad ogni modo, ciò che ho chiesto anche ai ragazzi è di non vivere con negatività questo momento, ma, anzi, di essere ancora più tenaci e grintosi, di unirci ancor di più, dimostrando a tutti come questo gruppo sia una vera famiglia, capace di uscire più forte da qualsiasi burrasca.”

