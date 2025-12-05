Sudtirol, Castori: "Monza forte e ben allenato. Non adagiamoci all'idea che basti una buona prova"

“Abbiamo lasciato alle spalle la delusione per il risultato maturato contro l’Avellino, concentrandoci sul lavoro quotidiano. La prestazione c’è stata, ma alcune sbavature hanno inciso sul risultato”. Il tecnico del SudTirol Fabrizio Castori ha parlato così nella conferenza stampa in vista della sfida con il Monza, tornando sulla sconfitta contro gli irpini: “Dobbiamo e possiamo migliorare i dettagli che possono determinare l’esito di una gara, senza adagiarci sull’idea che una buona prova possa giustificare un mancato risultato. Serve autocritica e attenzione per correggere ciò che ancora non funziona al meglio”.

Spazio poi alla situazione della rosa e agli eventuali recuperi: “Pietrangeli ha svolto una settimana in più di lavoro e valuteremo nei prossimi giorni se potrà essere disponibile dall’inizio o a gara in corso. Tutti i giocatori devono mantenere un alto livello di competitività e farsi trovare pronti in ogni momento, perché con le cinque sostituzioni il contributo della panchina è determinante. - prosegue Castori - Ogni singolo elemento deve sentirsi parte integrante della partita. Ritmo, intensità, concentrazione e massima determinazione diventano fondamentali contro avversari del calibro del Monza”.

“In vista della trasferta di Monza, l’attenzione della squadra è rivolta esclusivamente alla preparazione e alla prestazione in campo. - conclude l’esperto tecnico parlando della capolista - L’avversario è una squadra forte, con un organico di elevata qualità ed è ben allenata, ma il nostro obiettivo è quello di valorizzare le caratteristiche della nostra squadra, senza alterarne l’identità. Conosciamo queste sfide e sappiamo come affrontarle, mettendo tutto per ottenere il miglior risultato possibile”.