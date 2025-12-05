Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Dopo la pausa riecco la Serie A Women: Roma-Juve match di cartello. Sarà fuga giallorossa?

© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 09:00Calcio femminile
Tommaso Maschio

Dopo il doppio impegno contro gli Stati Uniti in Florida dell’Italia Femminile, torna in campo la Serie A Women con l’ottava giornata che mette in scena il big match fra la Roma capolista e la Juventus inseguitrice. Le giallorosse guidano la classifica con cinque punti di vantaggio sulle bianconere, e sul sorprendente Napoli Women, e puntano ad allungare la distanza per veleggiare verso il titolo di campione d’inverno con le avversarie che invece proveranno a ridurre il distacco e tenere vivo il campionato. In mezzo le partenopee che in casa ospiteranno in Milan ancora altalenante nei risultati, ma che ha una grande occasione per rifarsi sotto nelle zone che valgono l’Europa.

Domenica invece toccherà a Inter e Fiorentina: le nerazzurre in casa contro il Genoa proveranno a mettersi alle spalle un avvio più difficile del previsto e rilanciare le proprie ambizioni, mentre le viola contro la Ternana dell’ex Cincotta cercheranno di tornare alla vittoria dopo una mini flessione – un punto nelle ultime due gare – che le ha fatto un po' scivolare in classifica. A completare la giornata la sfida salvezza fra il Parma e il Como Women con le lariane che in caso di vittoria rafforzeranno le proprie ambizioni di lottare per le zone nobili della classifica.

A chiudere infine il turno nella giornata di lunedì sarà la sfida fra Lazio e Sassuolo, due squadre ambiziose che hanno tutta l’intenzione di risalire la classifica per dire la loro in questo campionato.

SERIE A WOMEN, 8ª GIORNATA
Sabato 6 dicembre
Napoli Women-Milan ore 12:30
Roma-Juventus ore 14:30
Domenica 7 dicembre
Inter-Gernoa ore 12:30
Fiorentina-Ternana Women ore 15:00
Parma-Como Women ore 18:00
Lunedì 8 dicembre
Sassuolo-Lazio ore 12:30

Classifica - Roma 18, Juventus 13, Napoli Women 13, Como Women 12, Fiorentina 11, Milan 10, Inter 9, Lazio 9, Parma 7, Sassuolo 6, Genoa 6, Ternana Women 4

