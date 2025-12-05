TMW News La Lazio ritrova lo smalto. Napoli, quanti problemi a centrocampo

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sulla partita tra Napoli e Juve in programma domani sera al Maradona. Grande curiosità intorno al ritorno di Spalletti da avversario, ma sarà comunque anche la prima sfida ufficiale tra i due tecnici. Ne parliamo con Luigi Garzya e Alberto Faccini in collegamento e vi proporremo pure un'intervista a Mattia Perin. "E' una partita - ha detto nei giorni scorsi - Antonio Conte - ci sono 3 punti in palio. Sappiamo di affrontare una grande squadra, io conosco benissimo la storia della Juventus quindi ci sarà grandissimo rispetto, anche se poi cercheremo di portare i 3 punti dalla nostra parte".

La lotta salvezza inizia ad entrare nel vivo

Per la Fiorentina ora all'ultimo posto prende il via da domani un mini-ciclo decisivo ai fine della permanenza in Serie A. I viola se la vedranno in trasferta contro il Sassuolo:"Ho sfruttato questa settimana prima del tour de force e ho lavorato sull'aspetto fisico, tattico e mentale - ha detto il tecnico viola Paolo Vanoli - Siamo consapevoli dell'importanza di questo mese ma ragioniamo di gara in gara. Il Sassuolo ha una rosa competitiva con alternative in ogni ruolo- A Bergamo con l'Atalanta abbiamo fatto buone cose nel secondo tempo, ora dobbiamo cercare un po' più di fortuna e invertire questo periodo con lucidità".

