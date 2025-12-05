Mantova, ag. Cella: "La filosofia di gioco Possanzini è ideale per un giocatore come lui"

Il procuratore Guido Gallovich nel corso di un’intervista rilasciata a Pianetaserieb.it ha parlato anche di un altro suo assistito che milita in Serie B come il difensore Stefano Cella del Mantova: “Benché i risultati siano a corrente alternata, il Mantova è una squadra che, quasi sempre, esprime un ottimo gioco anche quando perde. A mio avviso, la filosofia di Possanzini è ideale per un difensore che, come Stefano, ha importanti qualità tecniche. - prosegue Gallovich - Da rimarcare poi il fatto che il mister gli abbia dato sempre grande fiducia anche nella stagione d’esordio nella categoria cadetta”.

Spazio poi al campionato cadetto in generale e alle favorite per la promozione in Serie A: “La Serie B è un campionato dove i valori delle singole squadre tendono ad essere molto più ravvicinati rispetto alle altre categorie professionistiche ed è quindi molto più difficile fare pronostici. Per quanto visto fin qui, credo che Monza e Venezia restino le due favorite per la promozione diretta”.