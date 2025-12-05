TMW Radio Inter-Como, pericolo per Chivu e chance per Fabregas? Il commento degli ospiti

Inter-Como è una delle sfide più interessanti del weekend Serie A. Da una parte per Cristian Chivu potrebbe essere deleterio un ko, mentre dall'altra una possibile vittoria lancerebbe definitivamente Cesc Fabregas e i suoi tra le big della Serie A. Ecco cosa dicono gli ospiti di TMW Radio.

Paolo De Paola: "Devo dire una cosa, per me il Como rappresenta una grande speranza per la competenza nel calcio. Andare a scegliere giocatori che nessuno avrebbe scelto nelle big, allenarli così e portarli a questi livelli, c'è solo da fargli gli applausi. Si possono fare anche scelte con costi contenuti, giovani di qualità, e farli rendere. Ha tutti i numeri per stare lì in alto, e gioca senza pressioni. Dall'altra parte l'antitesi, ossia giocatori importanti, che vogliono dimostrare qualcosa e un allenatore che sta cercando qualcosa di diverso rispetto a Inzaghi. Lo seguiranno Chivu? A Fabregas sì. Anche se perde il Como, non si ridimensiona".

Simone Braglia: "Il Como ha una società che ha il rispetto dei ruoli, ognuno sa cosa deve fare. Il Como è un progetto da seguire, per come ha costruito questa realtà. Non è una piccola realtà, diventerà, anche per quello che sta facendo la società sul territorio, una grande società".

Massimo Orlando: "Una vittoria farebbe considerare il Como una squadra da Scudetto. Ma anche per l'Inter è importante, perché dimostrerebbe di essere una grande squadra anche contro una squadra forte. L'Inter farà una partita di pressione, perché il Como rischia molto con la costruzione dal basso. ma se il Como esce dalla prima pressione, l'Inter ha sempre la difesa alta e i velocisti del Como possono fare la differenza. Il Como se la giocherà".