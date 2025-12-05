Ascoli, Andrea Passeri: "Terzo posto anche al di sopra delle aspettative iniziali"

Il dirigente dell’Ascoli Andrea Passeri ha parlato nel corso dell’inaugurazione del “Christmas Store” di via Cino Del Duca ad Ascoli Piceno esprimendo la propria gratitudine nei confronti della tifoseria: “Siamo molto felici, ci abbiamo creduto e anche in questa occasione la gente ha manifestato entusiasmo. Ci aspettiamo una bella risposta da parte dei nostri tifosi nel corso del mese e mezzo di apertura dello store natalizio. In verità fin dall’estate la gente ha voluto sostenerci, dandoci fiducia e rispondendo alla grande con la campagna abbonamenti, è stato sorprendente e ben oltre le aspettative. - prosegue Passeri come si legge sui canali social del club - Per questo stiamo facendo di tutto affinché questa fiducia sia meritata, crediamo che per fare bene in campo ci sia bisogno dell’appoggio dei tifosi. Al di là dell’aspetto puramente commerciale, ci fa piacere che l’occasione dell’apertura del negozio sia un momento di condivisione e di comunità, vogliamo che Ascoli e l’Ascoli vivano in simbiosi e che tutti i cittadini girando per il centro città possano riconoscersi in un qualcosa di bianconero”.

Spazio poi ai risultati ottenuti sia dalla prima squadra sia dal settore giovanile: “Il giudizio è positivo, siamo partiti in estate cercando di ricostruire, è arrivato un nuovo allenatore e c’è stato un cambio radicale dell’approccio al campo, la squadra è partita forte, ad oggi un terzo posto è anche al di sopra delle aspettative iniziali, siamo partiti per porre le basi per il futuro. Quasi tutte le formazioni giovanili stanno facendo bene, non siamo alla ricerca del risultato a tutti i costi, quando siamo subentrati abbiamo trovato organici già allestiti su cui siamo andati a costruire. Sulla formazione dei giocatori e degli staff siamo molto soddisfatti, ogni giorno vediamo miglioramenti e i risultati arriveranno.

L’esempio della prima squadra ci sta dando tanto, crede molto in quello che fa e questo è da sprone per tutti i ragazzi delle giovanili. Per quanto riguarda il settore femminile abbiamo fatto forse il passo più lungo della gamba con l’iscrizione in serie C, le ragazze della prima squadra stanno avendo difficoltà; tutti gli altri team stanno andando bene e fanno ben sperare per il futuro”.