Oggi il sorteggio del Mondiale: oltre all'Italia, quali sono le altre 21 Nazionali a caccia di un posto

Mentre a Washington DC si disegnerà il tabellone del prossimo Mondiale, l'Italia osserva interessata in attesa dei playoff che dovrà giocare con l'Irlanda del Nord e, in caso di vittoria, con la vincente di Galles-Bosnia. Ma allargando il concetto, sono tante le nazionali ancora a caccia del pass, non soltanto in Europa. La UEFA consegnerà altri 4 slot, mentre le 6 squadre facenti parte delle altre federazioni mondiali avranno a disposizione ulteriori due posti, per un totale di 6 squadre ancora a caccia del passaggio.

Le altre squadre che giocheranno il playoff:

Restando in Europa, da dove usciranno 4 squadre che raggiungeranno le altre al Mondiale, troviamo altri 4 percorsi oltre al playoff A dell'Italia.

- Playoff A: Italia-Irlanda del Nord/Galles-Bosnia

- Playoff B: Ucraina-Svezia/Polonia-Albania

- Playoff C: Turchia-Tomania/Slovacchia-Kosovo

- Playoff D: Danimarca-Macedonia del Nord/Repubblica Ceca-Irlanda

Quindi i due percorsi che raccolgono le 6 nazionali del resto del mondo:

- Playoff 1: Nuova Caledonia-Giamaica/Repubblica Democratica del Congo

- Playoff 2: Bolivia-Suriname/Iraq

Le date dei playoff:

Per tutti i playoff, le semifinali si giocheranno giovedì 26 marzo 2026. E le finali il successivo martedì 31 marzo. Per quanto riguarda le europee, sono già state definite le assegnazioni nei vari rispettivi stadi di casa. Per quel che riguarda le altre 6 nazionali, si ritroveranno in Messico dove si giocherà negli stadi di Guadalajara e Monterrey.