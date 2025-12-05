Adani sul possibile girone dell'Italia: "Canada solido. La Svizzera non si batte da sola"
TUTTO mercato WEB
In occasione del sorteggio dei gironi dei prossimi Mondiali, in programma nel 2026 tra Canada, Stati Uniti e Messico, ha parlato ai microfoni della Rai l'ex difensore e oggi opinionista Daniele Adani. Queste le sue parole sulle possibili avversarie nel girone dell'Italia iniziando dal Canada: "E' una squadra di intensità, quadrata, con 3-4 giocatori importanti. E' una squadra che non è troppo qualitativa ma che basa la sua forza sull'intensità"
Sulla Svizzera: "E' una squadra che viene da grandi tornei e che un anno e mezzo fa ci ha buttato fuori dall'Europeo. Per me non si batte da sola. Xhaka? E' diventato il cervello del Sunderland. E' un leader e avrà grandi motivazioni".
Clicca qui per rivivere la diretta del sorteggio dei Mondiali.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Oggi il sorteggio del Mondiale: oltre all'Italia, quali sono le altre 21 Nazionali a caccia di un posto
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile