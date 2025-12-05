Adani sul possibile girone dell'Italia: "Canada solido. La Svizzera non si batte da sola"

In occasione del sorteggio dei gironi dei prossimi Mondiali, in programma nel 2026 tra Canada, Stati Uniti e Messico, ha parlato ai microfoni della Rai l'ex difensore e oggi opinionista Daniele Adani. Queste le sue parole sulle possibili avversarie nel girone dell'Italia iniziando dal Canada: "E' una squadra di intensità, quadrata, con 3-4 giocatori importanti. E' una squadra che non è troppo qualitativa ma che basa la sua forza sull'intensità"

Sulla Svizzera: "E' una squadra che viene da grandi tornei e che un anno e mezzo fa ci ha buttato fuori dall'Europeo. Per me non si batte da sola. Xhaka? E' diventato il cervello del Sunderland. E' un leader e avrà grandi motivazioni".

Clicca qui per rivivere la diretta del sorteggio dei Mondiali.