Salernitana, Faggiano: "Il mercato è una palude. Lavoriamo sottotraccia"

Nel corso della lunga chiacchierata che il direttore sportivo della Salernitana, Daniele Faggiano, ha avuto con la stampa campana si è parlato anche del calciomercato in arrivo. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Sul mercato: "E' una palude. Non pensate che io e il presidente non stiamo lavorando, assieme all'amministratore Pagano. Ma sotto traccia. Se un giocatore viene a Salerno è un calciatore normalissimo, se va altrove è forte. Io cambierei il meno possibile, ma non dipende da me. Io non parlerò mai male della mia squadra, al massimo li affronto privatamente. A gennaio non voglio che nessuno faccia la valigia, non sono una persona disonesta e ribadisco che è meglio che i nomi non escano. Non è un qualcosa a danno dei giornalisti, ma a favore della Salernitana. Se lo scoprite, poi, bravi e va bene uguale. Io mi sto zitto e mi faccio i fatti miei perchè ho ricevuto una certa educazione. I furbi fanno dieci metri, gli intelligenti fanno cento chilometri. Puntellerò laddove necessario provando a ottenere il risultato che tutti vorremmo a fine anno".

C'è un budget a disposizione?

"Devo stare attento, ma non perchè Iervolino non mi dà soldi. Ma se posso ottimizzare prendendo un calciatore al posto di un altro lo faccio. Comprare e vendere è la cosa più semplice, ma affosserei il gruppo e le casse. Devo inventarmi qualcosa di positivo cercando di sfruttare al massimo quello che abbiamo. Se chiederò un sacrificio lo faranno, il proprietario è un vincente. Stiamo lavorando da molto prima dell'ufficialità di Longobardi. Ma, rispetto all'estate, il margine d'errore è limitato e non posso sbagliare. Non posso prendere tanto per prendere, altrimenti resta tutto così. Ora ci sono tre partite, più 4 a gennaio. Io voglio professionalità dal gruppo, se a qualcuno tiri le orecchie lo fai a fin di bene".

Infine una chiosa finale sui rumors legati al nome di Facundo Lescano dell'Avellino: "E' un nome troppo facile, ma è un calciatore che piace a tutti. C'è da guardare anche l'aspetto economico. Se la resa vale l'impresa ok, noi ragioniamo su tutti. E' tesserato per un'altra squadra, è stato ben pagato e non è un'operazione semplicissima".