The Guardian incorona Bonmati: è lei la miglior calciatrice dell'anno: Mariona e Russo sul podio

Nei giorni scorsi il prestigioso quotidiano inglese The Guardian aveva pubblicato la prima parte della classifica delle 100 migliori calciatrici dell’anno dove erano state inserite anche due italiane come Cristiana Girelli, venticinquesima, e Sofia Cantore, quarantaquattresima. Ora è stata pubblicata la seconda parte che ha incoronato per la terza volta di fila – prima a riuscirci da quando esiste questa classifica - Aitana Bonmati.

La centrocampista di Spagna e Barcellona ha battuto la connazionale Mariona Caldentay e Alessia Russo, entrambe dell’Arsenal, che completano il podio. Alle loro spalle tanto Barcellona con Alexia Putellas quarta, Patri Guijarro settimana, Eva Pajor ottava e Claudia Pina nona. A completare la top ten ci sono poi Hanna Hampton del Chelsea, Temwa Chawinga del Kansas City Current e Leah Williamson dell’Arsenal. Diverse invece le italiane rimaste fuori dalle prime cento – come riferisce L Football - con Manuela Giugliano al 104°, Elena Linari al 112°, Barbara Bonansea al 128°, Giulia Dragoni al 158°, Arianna Caruso al 168°, Martina Piemonte al 178°, Lucia DI Guglielmo al 190°, Cecilia Salvai al 211°, Martina Lenzini, 259° Eleonora Goldoni 281°, Alice Corelli 298° ed Eva Schatzer 307°.

La classifica del quotidiano premia soprattutto l’Inghilterra e la Women’s Super League: il paese britannico è infatti il più rappresentato con 14 calciatrici seguito da Spagna (13), Stati Uniti e Francia (9 a testa). Il massimo campionato inglese domina invece fra le leghe con 39 giocatrici in lista, 12 in più rispetto al 2024, davanti alla NWSL con 19 e alla Liga F con 16.