Verona-Atalanta, i convocati di Zanetti: Akpa-Akpro non ce la fa, rientra Kastanos
Il tecnico dell'Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha convocato 24 calciatori per la sfida all'Atalanta, match valido per la 14a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, sabato 6 dicembre alle ore 20.45, allo stadio 'Bentegodi'.
Assenti Bradaric, Serdar, Suslov e Akpa-Akpro per infortunio, Gagliardini per squalifica, rientra invece Kastanos. Emergenza dunque in mediana per la squadra scaligera, chiamata a scuotersi per risollevarsi dopo un inizio di stagione alquanto complicato.
Di seguito la lista dei convocati del Verona:
Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo
Difensori: Oyegoke, Frese, Nunez, Valentini, Belghali, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Fallou
Centrocampisti: Yellu, Kastanos, Harroui, Bernade, Niasse, Al-Musrati,
Attaccanti: Sarr, Orban, Giovane, Mosquera, Ajayi