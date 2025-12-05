Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”

Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 19:04Serie C
Luca Bargellini
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Andrea Grammatica, ex direttore sportivo di Team Altamura e Ravenna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio all'interno della trasmissione 'A Tutta C':

Lo svincolo dei tesserati del Rimini anticipa il mercato di gennaio?
"Sì, sicuramente è un’anticipazione di mercato, dove da una parte sono contento se tutti i tesserati troveranno una sistemazione, perché se lo meritano: sono vittime di una situazione assurda, folle, che purtroppo si ripete ogni anno e che si sapeva sarebbe accaduta. Non vorrei che qualche altra società possa fare la fine del Rimini entro la fine dell’anno, ma ormai la situazione è chiara. Mi viene da dire che ci mancava solo questo: io sono uno dei sostenitori dell’idea di accorciare la finestra di mercato, perché così lunga non serve a nulla. Ora ci mancava solo di poter fare mercato durante l’anno perché le società falliscono. Abbiamo completato il quadro della direzione che stiamo prendendo in Italia, soprattutto in Serie C. Grande dispiacere per ciò che succede a Rimini. Sono impressionato dalla voglia e dalla determinazione che questi ragazzi e lo staff hanno messo nel giocare partite con ardore, nonostante una quotidianità proibitiva. Il fatto che alcuni tesserati abbiamo trovato una sistemazione nel giro di pochissime ore, Lungobardi a Salerno, Bellodi a Picerno, dimostra che c’erano valori tecnici importanti, alcuni portati anche dalla scorsa stagione. E ricordo che il Rimini è tuttora la squadra campione in carica della Coppa Italia di Serie C. Questo dovrebbe allarmare ancora di più: non si tratta di una società parvenue, ma di una squadra che la scorsa primavera ha alzato un trofeo".

Le riforme sul numero delle squadre e sul sistema di promozioni e retrocessioni possono risolvere i problemi?
"Sinceramente non la vedo come una soluzione ai problemi, soprattutto in Serie C. Secondo me le società professionistiche sono troppe, ma perché c’è una tassazione che non si riesce a sostenere. Io però mi chiedo, e mi dispiace che nessuno abbia aperto un’inchiesta: esiste un organo in grado di controllare i passaggi di proprietà e impedire transazioni quando è evidente che non ci siano le basi? Esiste un organo che possa impedire a un club di iscriversi se presenta già una situazione debitoria? I debiti non si accumulano solo con gli stipendi, ma con tutta una serie di voci che vanno oltre la fideiussione e i controlli Covid. Questa dovrebbe essere la vera inchiesta, quella che potrebbe portare a soluzioni utili anche nella definizione del numero delle squadre. Ridurre le squadre, o cambiare il numero di promozioni e retrocessioni, può essere utile solo se si crea una lega — magari la vecchia C2, o un semiprofessionismo — che permetta di fare calcio anche a chi non ha grande forza economica, con una tassazione ridotta. Ma non è la soluzione madre. Serve permettere di fare calcio solo a chi ha saldato tutti i debiti, anche quelli verso fornitori, procure, alberghi: sono queste le voci che affossano le società. Ci sono club che continuano a fare mercato nonostante debiti enormi, perché la fideiussione copre i contratti federali. Magari hanno 4-5 milioni di debiti con fornitori, erario e altre tassazioni che non rientrano nel debito sportivo. Nel 2025, quasi 2026, è un argomento che non può essere ignorato. Ricordiamoci che, proprio riguardo al Rimini, la scorsa estate il presidente Marani aveva invitato le società in difficoltà a rinunciare all’iscrizione se non in grado di sostenere una stagione. E aveva ragione".

L’indice di liquidità è uno strumento efficace?
"Faccio un altro mestiere, ma da quello che ho capito è uno strumento utile perché verifica lo stato di salute di una società. Non so però se al suo interno vengono valutate tutte le voci che ho elencato prima. Mi auguro di sì: se no sarebbe importante ma non determinante. Le riforme devono essere fatte da chi conosce il calcio quotidianamente: segretari sportivi, amministratori delegati, direttori sportivi. Serve un tavolo operativo, non politico. Perché ogni riforma fatta finora ha trovato una scappatoia: è un grande classico all’italiana. Gli appelli sono utili, ma servono strumenti veri".

Sta nascendo una naturale divisione tra squadre di “C1” e “C2”?
"Assolutamente sì. Sta avvenendo una selezione naturale. Per chi parlava di una C élite a 20 squadre, i valori del campo stanno andando esattamente in quella direzione. Nei tre gironi vedo almeno 12 squadre di ottimo livello. La differenza è abissale. Nel girone B, che ho seguito un po’ di più, tra Ravenna, Ascoli e Arezzo e le altre c’è quasi una categoria di differenza, anche per forza economica. Lo stesso vale per Vicenza, Brescia, Lecco, Cittadella rispetto alle altre. Nel girone C è più competitivo, ci sono 6-7 squadre di alto livello. Con questi parametri si va verso una C élite da 18-20 squadre. E questo scalino si accentuerà ancora: nel girone B, secondo me, tra la seconda, terza e quarta a fine anno ci saranno oltre 10 punti di distacco, cosa rara da vedere".

Il Ravenna aveva davvero il potenziale per lottare subito per il vertice?
"Chi segue la C lo aveva capito subito: il Ravenna era in grado di lottare per il primo posto già dalla campagna acquisti e dallo spessore della proprietà.
Basti pensare al vicepresidente Ariedo Braida, che non ha bisogno di presentazioni. Il gruppo Cipriani e il gruppo Black Dag, che detiene il 50%, rappresentano una struttura societaria molto forte. Potendosi permettere profili come Okaka, Donati e Viola, sarebbe quasi offensivo chiamarla “matricola”. Avevano da subito prontezza, forza ed entusiasmo per puntare ai vertici. Penso che, insieme all’Arezzo, si giocheranno il primo posto fino alla fine. Anzi, secondo me il Ravenna ha qualcosa in più, soprattutto fisicamente, anche se ha perso lo scontro diretto. L’Ascoli sta facendo un grande campionato nonostante la partenza in ritardo, ma è un po’ più staccato. Il Ravenna lotterà per il primo posto fino all’ultimo, senza dubbio".

Articoli correlati
Andrea Grammatica: "Vicenza, è l'anno giusto per la B. Il Girone C è fantastico,... Andrea Grammatica: "Vicenza, è l'anno giusto per la B. Il Girone C è fantastico, occhio al Cosenza"
Grammatica: “Ravenna costruita per vincere. Più esperienza e forza fisica dell’Arezzo”... Grammatica: “Ravenna costruita per vincere. Più esperienza e forza fisica dell’Arezzo”
Grammatica: "A gennaio, la Ternana colmerà lacune. Dirà la sua ai playoff" Grammatica: "A gennaio, la Ternana colmerà lacune. Dirà la sua ai playoff"
Altre notizie Serie C
Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello... TMW RadioGrammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Picerno, rinnovo contrattuale di Emmanuele Esposito fino al giugno 2028 UfficialePicerno, rinnovo contrattuale di Emmanuele Esposito fino al giugno 2028
Ascoli, Andrea Passeri: "Terzo posto anche al di sopra delle aspettative iniziali"... Ascoli, Andrea Passeri: "Terzo posto anche al di sopra delle aspettative iniziali"
Salernitana, Faggiano: "Teniamoci stretto Iervolino, rinforzeremo la squadra" Salernitana, Faggiano: "Teniamoci stretto Iervolino, rinforzeremo la squadra"
Perugia-Ternana, derby dimezzato: gli ultras rossoverdi diserteranno la trasferta... Perugia-Ternana, derby dimezzato: gli ultras rossoverdi diserteranno la trasferta
L'Ascoli accelera per Lepri e supera due club di Serie B: pronto un contratto triennale... L'Ascoli accelera per Lepri e supera due club di Serie B: pronto un contratto triennale
La Pro Vercelli blinda il 2008 Zacchera. Il centrocampista firma fino al 2028 UfficialeLa Pro Vercelli blinda il 2008 Zacchera. Il centrocampista firma fino al 2028
Serie C, il programma dalla 2ª alla 4ª giornata di ritorno: date e orari delle varie... Serie C, il programma dalla 2ª alla 4ª giornata di ritorno: date e orari delle varie partite
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
Le più lette
1 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
2 Savicevic: "Adzic non mi ha ascoltato, doveva andar via dalla Juve. Ho paura si perda"
3 Mondiale 2026, sorteggio gironi in diretta! Messico nel gruppo A, USA nel D
4 Allegri, c’è la cabala: dal 2023 chi va fuori agli ottavi di Coppa Italia vince lo scudetto
5 Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
Ora in radio
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Football rewind 19:05Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Mondiale 2026, sorteggio gironi in diretta! Messico nel gruppo A, USA nel D
Immagine top news n.1 Serie A, 14^ giornata LIVE: chance dal 1' per Zielinski, Elmas e Dybala
Immagine top news n.2 Il no all'Inter in estate? Fabregas: "Non parlo di questo, non mi interessa. A Milano per vincere"
Immagine top news n.3 Oggi il sorteggio del Mondiale: oltre all'Italia, quali sono le altre 21 Nazionali a caccia di un posto
Immagine top news n.4 Oggi il sorteggio del Mondiale: le regole e tutto quello che c'è da sapere
Immagine top news n.5 Sarri: "Non penso a una cessione di Noslin. Tavares? Lo faccio giocare poco, così si incazza"
Immagine top news n.6 Milan, Allegri: "Bisogna essere arrabbiati. Jashari? Ha fatto bene, non avevo nessun dubbio"
Immagine top news n.7 In Belgio è già esploso un altro Huijsen: che numeri da urlo per Jorne Spileers
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.2 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
Immagine news podcast n.4 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Como, pericolo per Chivu e chance per Fabregas? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Juve, la partita verità del Maradona vista dagli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari, Felici si è operato: il comunicato del club, lungo stop all'orizzonte
Immagine news Serie A n.2 Dalmat sull'Inter: "Non mi sembra ancora al top, qualche calciatore deve alzare il livello"
Immagine news Serie A n.3 Mondiale 2026, sorteggio gironi in diretta! Messico nel gruppo A, USA nel D
Immagine news Serie A n.4 Mondiale 2026, Trump: "Il vero 'Football' è il calcio, negli USA dovevamo inventare un altro nome"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Vanoli frena sull'impiego delle tre punte: "Potremmo usarle in un solo caso"
Immagine news Serie A n.6 Serie A, 14^ giornata LIVE: chance dal 1' per Zielinski, Elmas e Dybala
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, sarà Virtus Entella-Spezia la gara trasmessa in chiaro da DAZN
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol, Castori: "Monza forte e ben allenato. Non adagiamoci all'idea che basti una buona prova"
Immagine news Serie B n.3 Mantova, ag. Cella: "La filosofia di gioco Possanzini è ideale per un giocatore come lui"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Calabro: "A Genova senza pressione. Noi capaci di uscire più forti dalle burrasche"
Immagine news Serie B n.5 Mantova, scatta il rinnovo per Mancuso. Majer e Falletti verso l'addio a gennaio
Immagine news Serie B n.6 Padova, ag. Faedo: "Suo percorso dimostra che nelle serie minori ci sono giocatori validi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Immagine news Serie C n.2 Picerno, rinnovo contrattuale di Emmanuele Esposito fino al giugno 2028
Immagine news Serie C n.3 Ascoli, Andrea Passeri: "Terzo posto anche al di sopra delle aspettative iniziali"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Faggiano: "Teniamoci stretto Iervolino, rinforzeremo la squadra"
Immagine news Serie C n.5 Perugia-Ternana, derby dimezzato: gli ultras rossoverdi diserteranno la trasferta
Immagine news Serie C n.6 L'Ascoli accelera per Lepri e supera due club di Serie B: pronto un contratto triennale
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Como, miglior attacco contro miglior difesa: chi avrà la meglio?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Sassuolo-Fiorentina, viola obbligati a reagire: Vanoli si gioca tanto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Milan, clima bollente all'Olimpico: biancocelesti a caccia di vendetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, Canzi: "Roma? Gara che si presenta da sola. Non sarà come la finale di coppa"
Immagine news Calcio femminile n.2 The Guardian incorona Bonmati: è lei la miglior calciatrice dell'anno: Mariona e Russo sul podio
Immagine news Calcio femminile n.3 Terremoto nel calcio tedesco: i 14 club di Frauen Bundesliga rompono con la Federcalcio
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina, tegola Cherubini: interessamento ai legamenti della caviglia per la 2007
Immagine news Calcio femminile n.5 Dopo la pausa riecco la Serie A Women: Roma-Juve match di cartello. Sarà fuga giallorossa?
Immagine news Calcio femminile n.6 Severini: "Un onore vestire la maglia della Fiorentina. Voglio vincere un trofeo qui"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?