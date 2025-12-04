Podcast TMW Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio

Le parole dell'agente di Ederson dell'Atalanta hanno aperto un dubbio in casa Dea: è il caso di far partire il brasiliano già a gennaio? Perché il giocatore potrebbe teoricamente liberarsi d'estate con l'Articolo 17 della FIFA, ovvero a zero. L'Atalanta correrà il rischio? O farà come Aurelio De Laurentiis con Kvicha Kvaratskhelia?

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio.

Come funziona l'Articolo 17

L'Articolo 17 è una norma del Regolamento della FIFA che permette lo svincolo dopo tre anni dalla firma da un contratto firmato sotto i 28 anni di età,. Due per chi ne ha compiuti più di 28 al momento della firma. Un calciatore che vuole usarlo ha tre obblighi: comunicare alla società l'intenzione di risolvere entro quindici giorni dall'ultima partita giocata con la maglia del club, divieto di trasferimento in una squadra dello stesso campionato nei dodici mesi successivi e un pagamento di indennizzo alla vecchia società di appartenenza, in base ad alcuni criteri oggettivi come l'ingaggio e il tempo rimanente alla scadenza del contratto (fino a un massimo di 5 anni).

Le parole dell'agente Andy Cury

"È un’opportunità perché il suo contratto è in scadenza. L'Atalanta non ha voluto cederlo nonostante abbia ricevuto offerte molto alte. Credo che completeranno il trasferimento in questa sessione invernale o estiva. L'Atalanta chiedeva molti soldi, tra i 60 e i 75 milioni di euro. Ora si presenta un’opportunità perché è quasi in scadenza di contratto, potrebbero anche dimezzarne il prezzo, tra i 30 e i 40 milioni".