Mkhitaryan ricorda Lucescu: "Il mio cuore piange, il calcio ha perso un vero visionario"

All'indomani della notizia della morte di Mircea Lucescu, Henrikh Mkhitaryan ha pubblicato su Instagram un lungo post nel quale ha ricordato l'allenatore che ha avuto allo Shakhtar Donetsk e che lo ha fatto conoscere al calcio europeo, esaltando le sue caratteristiche, che poi gli hanno permesso di approdare al Borussia Dortmund e successivamente al Manchester United, all'Arsenal, alla Roma e all'Inter.

Questo quanto scritto dall'armeno: "Mister, sei stato uno dei miei primissimi allenatori, colui che mi ha dato l'opportunità di crescere e iniziare la mia carriera internazionale. Ti sarò sempre grato per avermi dato la possibilità di vivere ciò che sognavo fin da ragazzo. Grazie per la guida, la fiducia e per aver contribuito a plasmare il giocatore e la persona che sono oggi. Il calcio ha perso un vero signore e un vero visionario del gioco. Riposa in pace, Mister. Avrai sempre un posto molto speciale nel mio cuore. Il mio cuore piange".