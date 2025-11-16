Modric ancora al Milan dopo il Mondiale? Il club rossonero lavora al rinnovo
Grazie alla vittoria sulle Isole Faroe la Croazia di Luka Modric ha staccato il pass per i prossimi Mondiali che si disputeranno in estate in Nord America. Un risultato importante, non solo per la Nazionale ma anche personale, visto che per il numero 14 del Milan si tratterà della quinta partecipazione (consecutiva) ad una Coppa del Mondo.
A 40 anni Luka Modric fa ancora la differenza, motivo per il quale l'intenzione è quello di farlo restare a Milanello per almeno un'altra stagione. Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, la dirigenza di via Aldo Rossi è già al lavoro per parlare con il calciatore di un possibile prolungamento. Facile immaginare che l'ultima parola spetterà proprio a lui. L'obiettivo della stagione è vincere con il Milan, poi si cercherà di giocare il Mondiale al meglio possibile con la mina vagante Croazia e poi si prenderà la decisione giusta per il futuro.
Modric, che è un campione in tutto ciò che fa, sa che ogni cosa deve arrivare a suo tempo. Intanto, la prima spunta è già stata inserita.