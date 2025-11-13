Ancelotti: "Modric e Ronaldo professionisti unici. CR7 arriverà a 1000 gol, ne sono sicuro"

Carlo Ancelotti ha rilasciato una lunghissima intervista ad As, dove si è raccontato tra il glorioso passato al Real Madrid e il presente con la nazionale brasiliana: "Quelli a Madrid sono stati anni spettacolari, non solo per i titoli, ma per il modo in cui li abbiamo conquistati. Le rimonte in Champions contro PSG, Chelsea, City o Bayern resteranno per sempre nella memoria. Ho lasciato un pezzo di cuore. È stato un onore far parte della sua storia".

Sul suo successore, Xabi Alonso, non ha dubbi: "Già da giocatore si vedeva che sarebbe diventato allenatore. Sta facendo un lavoro eccezionale. È primo in Liga e tra i migliori in Champions. Nel Madrid un pareggio è visto come una crisi, ma Xabi ha tutto per avere successo". L’ex tecnico analizza anche il nuovo ciclo del club: "Mbappé e Bellingham stanno alzando il livello. Il Real è solido e competitivo. Xabi può continuare la nostra eredità senza problemi".

Sul calcio moderno, Ancelotti osserva: "Oggi ci sono pochi eletti: Mbappé, Vinicius, Bellingham, Lamine Yamal, Haaland… ma nessuno sarà mai come Cristiano Ronaldo". E proprio sul fuoriclasse portoghese, aggiunge con un sorriso: "Cristiano arriverà ai mille gol, ne sono certo. Quando ci riuscirà, voglio essere invitato alla festa! È un professionista unico, come Modric. Entrambi continueranno finché avranno passione. E la passione, nel calcio, è tutto".