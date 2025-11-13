Modric e Pasalic volano in Croazia con Ryanair: 40 euro in due per raggiungere la Nazionale

Che sia fuori o dentro il campo, Luka Modric sa sempre come attirare l'attenzione. Secondo quanto riportato da diversi media croati, il fuoriclasse del centrocampo del Milan ha raggiunto il ritiro della Nazionale croata utilizzando la compagnia aerea low-cost Ryanair, acquistando un biglietto da Bergamo a Zagabria per la cifra irrisoria di circa 20 euro, in compagnia del compagno Mario Pasalic, in forza all'Atalanta, complice la vicinanza di Bergamo a Milano.

È facile immaginare lo stupore degli altri passeggeri nel trovarsi accanto un vincitore del Pallone d'Oro. Ryanair non si è lasciata sfuggire l'occasione, trasformando il volo di Modrić in un trionfo pubblicitario con un tweet ironico: "Se Modric vola con noi, puoi farlo anche tu!".

La Croazia ha bisogno di un solo punto per assicurarsi la qualificazione diretta ai Mondiali del prossimo anno in Canada, Stati Uniti e Messico. Venerdì affronteranno le Isole Faroe a Fiume (Rijeka), prima di volare in Montenegro tre giorni dopo. Il croato ha disputato già ben 18 presenze nel 2025-26, entrando in campo in ogni partita giocata dal Milan, undici in campionato e una in Coppa Italia. A queste vanno aggiunte le sei presenze accumulate al Mondiale per Club, ancora con la maglia del Real Madrid, anche se solo per 121 minuti complessivi.