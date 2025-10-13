Capo Verde sogna con l'ex Verona Livramento: è la seconda Nazione più piccola ai Mondiali

Da non credere quello che è successo, eppure Capo Verde ha scritto la storia e si è qualificata per la prima volta da sempre ad un Mondiale di calcio. Gli Squali blu sono diventati la seconda Nazione più piccola ad aver mai staccato il pass per la Coppa del Mondo, dopo essersi liberati di Eswatini con un 3-0 in casa. Tutto superando potenze continentali come il Camerun nel proprio Gruppo D.

I protagonisti

Vi ricordate di Dailon Livramento? L'ex Verona (in prestito al Casa Pia) ha aperto le marcature per Capo Verde, ribadendo in rete una palla vagante nell’area piccola all'inizio del secondo tempo, e poco dopo Willy Semedo ha raddoppiato con una volée. In bellezza e in chiusura Stopira ha segnato il terzo gol nei minuti di recupero, prima che il fischio finale scatenasse la festa della Nazionale e di un popolo incredulo di fronte a quanto raggiunto. In uno stadio con 15.000 tifosi di casa. Presente anche il presidente di Capo Verde, José Maria Neves.

I piccoli si fanno strada

Ma sapete dov'è Capo Verde? Si tratta di un arcipelago di 10 isole nell'Oceano Atlantico, con una popolazione di poco inferiore a 525mila abitanti secondo gli ultimi dati della Banca Mondiale, ha ottenuto l’indipendenza dal Portogallo nel 1975 e ha tentato per la prima volta di qualificarsi alla Coppa del Mondo del 2002, disputata in Giappone e Corea del Sud (fallendo). Ma in Coppa d'Africa non ha mai sfigurato, superando anche le più rosee aspettative e raggiungendo i quarti di finale al debutto nel 2013 e ancora nel 2023. Attualmente al 70º posto nel ranking mondiale FIFA, solo l’Islanda (partecipante al Mondiale 2018) ha una popolazione più piccola tra le Nazioni che si sono qualificate per la fase finale del torneo.