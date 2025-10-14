Qual. Mondiali, ai playoff le 4 migliori seconde dei gironi africani: ecco chi sono
Sono finiti i 9 gironi di qualificazione africane, che hanno portato a 9 qualificate: Algeria, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Ghana, Marocco, Senegal, Sudafrica e Tunisia.
C'è ancora una ciambella di salvataggio per le 4 migliori seconde classificate, che si sfideranno in un quadrangolare dal quale la vincitrice andrà ai playoff inter-confederali. Questa la classifica finale, che considera i punti ottenuti nel rispettivo girone ai quali vanno sottratti quelli ottenuti contro l'ultima classificata (in neretto le qualificate). Si giocheranno gare secche in Marocco:
1. Gabon 19
2. Repubblica Democratica del Congo 16
3. Camerun 15
4. Nigeria 15
5. Burkina Faso 15
6. Niger 15
7. Madagascar 13
8. Uganda 12
9. Namibia 9
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
