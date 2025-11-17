Italia U17, Favo: "Non c'è spazio per la superficialità. L'Uzbekistan ha giocatori di talento"

L'Italia Under 17 domani sfiderà alle 13.30 italiane l'Uzbekistan negli ottavi di finale del Mondiale di categoria. Il match si disputerà sull'impianto numero 8 dell'Aspire Zone di Doha.

Il commissario tecnico degli Azzurrini, Massimiliano Favo ha presentato così la gara: "È una squadra che conosciamo e che rispettiamo - si legge sul sito della FIGC - è solida, intensa e con un’idea di calcio ben definita. Hanno giocatori di talento, con qualità significative, che possono mettere in difficoltà chiunque in ogni momento della partita".

Infine conclude mandando un messaggio ai suoi ragazzi: "In un Mondiale non c’è spazio per la superficialità. Ci sono alcune big che hanno già salutato il torneo, come Argentina, Belgio, Germania, e le difficoltà del Brasile sono un monito. Nel calcio di oggi la differenza non la fa più il nome, perché il livello di preparazione è altissimo ovunque. Ci attende una partita molto difficile, e dovremo essere pronti a interpretarla nel modo giusto”.